На Донбассе за день три обстрела, у ВСУ потери

Сепаратисты применяли противотанковый ракетный комплекс, минометы, автоматические станковые гранатометы и пулеметы.

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток три раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Дважды применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Погиб один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в субботу, 23 февраля.

Отмечается, что в районе действия оперативно-тактической группировки Восток враг обстрелял позиции ВСУ из противотанкового ракетного комплекса в районе Чермалыка.

А в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север сепаратисты вели огонь из минометов калибров 120 и 82-мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Катериновки.

Украинские подразделения ответили противнику из штатного вооружения, которое не запрещено Минскими соглашениями. Потери врага уточняются.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – заверили в штабе.

Напомним, за сутки 22 февраля сепаратисты 14 раз обстреляли позиции ВСУ. При этом восемь раз применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Был ранен один украинский военный.

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