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Под Днепром мужчину убило бетонной плитой

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Спасатели достали тело погибшего с помощью пневматических подушек и гидравлического оборудования.
У мужчины не было шансов выжить
У мужчины не было шансов выжить
ГСЧС

В Днепропетровской области на заброшенной ферме вблизи элеватора в поселке Партизанское Днепровского района на мужчину упала железобетонная плита. Он погиб на месте инцидента, сообщает региональное управление ГСЧС в субботу, 23 февраля.

Информация о трагедии была получена около полудня. Через два часа спасатели с помощью пневматических подушек и гидравлического оборудования подняли обломок разрушенной железобетонной стены и изъяли тело погибшего. Ему было примерно 45 лет.

Полиция выясняет обстоятельства несчастного случая.

Cмотрите фотогалерею: Под Днепром мужчину убило бетонной плитой

Ранее в Днепре в одной из квартир жилого дома на проспекте Петра Калнышевского упала железобетонная плита и травмировала 31-летнего мужчину. Такде были заблокирован двери в помещение.

Также в Мариуполе на меткомбинате ММК Ильича произошло обрушение железобетонной плиты, в результате чего погиб рабочий, еще один пострадал.

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Источник: korrespondent.net

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