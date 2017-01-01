В Кропивницком мужчина ранил топором школьника

Отец пытался силой забрать дочь из сауны и ударил топором ее парня .

В Кропивницком отец школьницы ранил топором ее друга. Разозлился, что дочь ушла с компанией в сауну, и пытался силой ее оттуда забрать. Девушка – сопротивлялась, за нее вступился 15-летний Кирилл. И получил удар в лицо, сообщает Сегодня.

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"Он зашел, увидел, что там много пацанов в плавках. Ну не знаю, что он там себе надумал, Он не знал, что я ее парень", – делится Кирилл Соловей, пострадавший.

Десять парней и три девушки праздновала в сауне шестнадцатилетие товарища. Отец пытался силой забрать дочь.

"Взял Веру за волосы и начал тянуть к машине. Мы начали заступаться, отталкивать, а потом я уже увидел у него в руках топор. Получается оттолкнул его от себя и получил топором по голове", – рассказывает Кирилл.

Но отец девушки считает свои действия самозащитой.

"Мы с женой подверглись нападению группы полупьяных подростков", – говорит Виталий Пересунько, подозреваемый в нападении на подростка.

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Рассказывает, что его 14-летняя дочь отпросилась на день рождения друга в кафе. И, когда узнал, что на самом деле празднуют в сауне, немедленно поехал ее забирать.

"Я когда туда зашел, там было накурено, топор можно било повесить. Просто в воздухе, он бы висел. Там воняло алкоголем. Я начал ее туда оттуда забирать. Она вела себя совершенно неадекватно. Не хотела уезжать. Я ее взял за руки, выволок на улицу, дальше произошло самое плохое", – делится мужчина.

Алкоголь на вечеринке несовершеннолетних действительно был, – подтвердила сотрудница сауны. Так называемая "слабоалкоголка". Однако пьяным, в частности потерпевшего, врач не назвал. Его больше поразила глубина раны.

"Рана была на всю глубину, полностью повреждены мышцы лица. Может алкоголь и был, но когда зашивали, запаха я не слышал", – говорит хирург Василий Залевский.

У Кирилла впереди еще одна операция. А Виталия Пересунько арестовали на два месяца без права внести залог. Ему инкриминируют покушение на жизнь, за такое грозит от семи до пятнадцати лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что в больнице Измаила зарезали пациента.