В Карпатах спасают еще четырех туристов

В украинских горах спасают еще четырех туристов, которые восходили на Поп Иван. Вчера двух травмированных лыжников удалось снести.

В Ивано-Франковской области продолжаются работы по спасению туристов. В сопровождении специалистов еще четверо людей сегодня сойдут к подножию горы Поп Иван. Об этом Укринформу сообщили в дежурной части управления ГСЧС в области.

"В Карпатах продолжаются спасательные работы. Четверо людей будут сходить в сопровождении спасателей к подножию горы Поп Иван", - сообщили в дежурной смене.

По их информации вчера двух травмированных туристов удалось снести к подножию Поп Ивана, откуда на скорой их доставили в Верховинскую ЦРБ. Двое людей погибли. На вершине остаются их тела и четверо туристов.

Известно, что среди погибших – Павел Винтонюк из Коломыи. Об этом сообщила его дочь Ярина Винтонюк. "Погиб мой отец, Павел Винтонюк и молодой парень Роман. Ребят с обморожениями пытаются транспортировать. Родным Романа выражаю соболезнования от имени нашей семьи", - сообщила Ярина Винтонюк.

Как сообщила Лилия Ткачук, второй погибший в Карпатах – Роман Беркещук из Коломыи. "Сегодня не стало одного из самых родных мне людей! Ему было только 26! Мой дорогой Роман Беркещук, ты отдал жизнь любимой стихии - горам. Именно ты научил любить альпинизм, путешествия и походы. ... Ты покорил много гор пятитысячников - Монблан, Казбек и многие другие вершины, а жизнь отдал родным Карпатам", - сообщила Ткачук.

Как отметили в дежурной части областного управления ГСЧС, тела погибших с вершины тоже будут транспортировать сегодня.

Напомним, 22 февраля в Карпатах на горе Поп Иван от обморожения погибли двое туристов.

Утром в субботу в район этой горы направилась поисково-спасательная группа для сопровождения шестерых выживших туристов и транспортировки тел погибших.

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