В результате ДТП в Одессе погибли два человека

Водитель автомобиля ВАЗ, выехав на перекресток, не справился с управлением и врезался в электроопору.

ДТП в Одессе, есть жертвы

В результате дорожно-транспортного происшествия в Одессе в ночь на воскресенье, 24 февраля, погибло два человека, сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

"Предварительно установлено, что 38-летний водитель легковушки ВАЗ, выехав на перекресток, не справился с управлением и совершил столкновение с электроопорой. В результате удара водитель и его 25-летний пассажир погибли на месте", – говорится в сообщении.

В информации уточняется, что происшествие произошло около 03.00 на углу улиц Ивана и Юрия Лип и Инглези с участием автомобиля ВАЗ.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Киеве также столкнулись три авто. Несколько человек пострадали.

А несколькими днями ранее на трассе Киев-Чоп погиб в ДТП 17-летний водитель без прав.

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