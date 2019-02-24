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Украина примет участие в разработке беспилотного бомбардировщика

Комментариев: 4
Украина, США, Южная Корея и Саудовская Аравия готовят разработку нового беспилотника, который сможет нести управляемые бомбы.
Украина станет участником разработки беспилотного бомбардировщика
Украина станет участником разработки беспилотного бомбардировщика
Science Technology

Представители Украины примут участие в разработке нового беспилотного бомбардировщика компании Science Technology (Саудовская Аравия). Вместе с украинцами над проектом будут работать разработчики из Южной Кореи и США. Как сообщает онлайн-издание Defence Blog.

Science Technology раскрыла планы по разработке нового БПЛА большой дальности (UCAV) на международной выставке IDEX 2019, проходившей в Абу-Даби до 21 февраля.

"Основным преимуществом нового беспилотного бомбардировщика является использование новейших передовых технологий, относительно низкая стоимость и свободный доступ к рынку", - заявили в компании.

Также отмечается, что проект нового БПЛА разрабатывается "для поддержки операций по борьбе с повстанцами (COIN), разведывательных и поисково-спасательных операций (SAR), разведывательного наблюдения и разведки (ISR), легких точных атак, поддержки с воздуха (DAS), морского патрулирования и миссий по внутренней обороне".

По данным компании, новый беспилотник сможет нести противорадиационные, противокорабельные и высокоточные ракеты класса "воздух-земля" и управляемые бомбы. Также UCAV будет оснащен бортовым оборудованием для запуска ракет с лазерным наведением.

В Science Technology заявили, что работа над проектом "получила одобрение со стороны Вооруженных сил и потенциальных клиентов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки", где в связи с ростом количества и интенсивности локальных конфликтов ожидается увеличение парка самолетов UCAV с десятков в 2018 году до 700 - в 2028 году.

Ранее сообщалось, что государственный концерн Укроборонпром договорился о модернизации систем противовоздушной обороны Республики Египет силами отечественных предприятий оборонного комплекса. 

Напомним, в Украине начинается массовое производство РСЗО Верба. Украинский вариант модернизации Града ставят на конвейер в Шепетовке. Пусковых установок хватит на вооружение артиллерийского дивизиона.

Укроборонпром назвал ТОП разработок года

 

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Теги: Украина, армия и вооружение, США, Южная Корея, ОАЭ, вооружение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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BabaYul    24.02.2019, 16:08
Оценка:  0
BabaYul
Саудиты уже кинули Украину с Ан-132. Китайцы развели лохов с Ан-225. Теперь ждём продолжения кидалова от Южной Кореи. Ну а США просто не могут украинцев за слабоумных не держать. Нет, кто-то копеечку неслабую за слив техдокументации получил. Но вот Украине от этого, только шиш с пальмовым маслом.
realkarta    24.02.2019, 15:20
Оценка:  -3
realkarta
А Украина каким местом участвует..в качестве полигона для испытаний???
Kostos    24.02.2019, 15:54
Оценка:  +1
Kostos
Именно! "Дыра" с ихтамнетами вполне сойдут за цели. Надеюсь realkartowka тоже не против?
BROKER666    24.02.2019, 15:13
Оценка:  +1
BROKER666
хороший аппарат
Nesdeshniy    24.02.2019, 15:45
Оценка:  -3
Nesdeshniy
Миномет "Молот" тоже хороший аппарат..)
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