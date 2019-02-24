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Лидер ОУН ударил кружкой телеведущего

Комментариев: 3
Николай Коханивский в эфире ток-шоу метнул кружку в бизнесмена и телеведущего Андрея Пальчевского.

Глава провода ОУН Николай Коханивский в эфире ток-шоу на телеканале NEWSONE метнул кружку в бизнесмена и телеведущего Андрея Пальчевского.

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Видео инцидента доступно в сети. Гости студии обсуждали скандальную выставку "Квантовый скачок Шевченко", сорванную националистами. Во время обсуждения между Коханивским и Пальчевским возник конфликт.

Так, глава ОУН перебил Пальчевского, а тот в резкой манере осадил Коханивского, дав "команду сидеть". Коханивский, в свою очередь, предупредил, что за команду можно и "в табло получить". После обмена выпадами Коханивский взял стоявшую рядом кружку и швырнул в Пальчевского, попав ему в плечо.

"Еще раз так скажешь - и будешь валяться", - предупредил глава ОУН.

Ранее сообщалось, что в киевском метро ножом уничтожили портреты Шевченко. Выставку про Тараса Шевченко в метро столицы досрочно отменяют из-за вандала с ножом, который испортил постеры. По информации СМИ, это сделала националист.

Напомним, в Киеве появились необычные портреты Шевченко. Украинский поэт и художник представлен в самых неожиданных амплуа: мастера Йоды из Звездных войн, Фриды Кало, Статуи свободы и т.д.

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Теги: видео, скандал, эфир, ОУН, телеканал, телеведущий, прямой эфир
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Boxerogos    24.02.2019, 15:53
Оценка:  0
Boxerogos
Ведущему надо было просто сказать:"Ложись,бандера" ;!
sharry-sharry    24.02.2019, 15:39
Оценка:  -5
sharry-sharry
О чем Бигмир пишет?Это был в данной ситуации не телеведущий,а оппонент,который принижал Коханивского(за такие слова нужно морду бить,что бы в следующий раз не повадно было.При чем Пальчевский-сепар махровый!
Глод    24.02.2019, 15:37
Оценка:  +3
Глод
Глава провода. Не знал, что у проводов есть главы. )))
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