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Стали известны условия участия Maruv в Евровидении

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У певицы сутки на ознакомление со всеми условиями контракта и на принятие решения по ним.
Так кто поедет от Украины на Евровидение?
Так кто поедет от Украины на Евровидение?
Інстаграм MARUV
 
Певица Maruv, которая победила в нацотборе на Евровидение-2019, получила на ознакомление контракт с "Суспільним мовленням", который запрещает гастролировать в РФ, сообщила в воскресенье в Facebook PR-директор "UA: Суспільне мовлення" Виктория Сидоренко.
 
"В контракте от Суспільного есть требование с запретом гастролировать в РФ. Этот контракт певица получила на ознакомление", - написала она.
 
 
По словам Сидоренко, у Maruv есть сутки на ознакомление со всеми условиями контракта и на принятие решения по ним.
 
 
"Суспільне спустя также имеет право на решение по контракту. Окончательное решение о том, кто будет представлять Украину принимает именно Суспільне", - добавила Сидоренко.
 
Напомним, что певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. На апрель у нее запланированы сольные концерты в Москве и Петербурге. 
 
Глава "Общественного телевидения" Зураб Аласания заявил, что вещатель "является тем, кто будет принимать окончательное решение относительно представителя от Украины на международном конкурсе Евровидение". 
 
 
 
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Теги: Евровидение, Украина-Россия, скандал, певица, национальный отбор Евровидения, Евровидение 2019
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Источник: korrespondent.net

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