Охотники за голосами. Как зарабатывают на выборах

У полевых команд, что обслуживают кандидатов в президенты, – жнива: до дня голосования остались считанные недели. Штабы щедро или скупо платят агитаторам и участникам публичных акций, наблюдателям и членам избирательных комиссий.

В середине февраля умные политтехнологи организовали общенациональный флеш-моб – провели громкую акцию: «Закажи митингующих и не приди с ними расплатиться». Выглядела эта история весело для наблюдателей и весьма грустно для профессиональных митинговальщиков, пишет Ольга Байвидович в №4 Журнала Корреспондент.

Вместо обещанных нескольких сотен гривен они честно заработали насморк и злость. Сперва их рекрутировали в специализированных каналах того же Телеграмма, Вайбера, а то и через сайты объявлений. А затем незамысловато «кинули». История эта с вариациями повторилась в Одессе и Киеве, Харькове и Днепре. Ну и еще кое-где.

Самый потешный из фейковых митингов был организован в Харькове: там приглашали постоять за кандидата от народа – Анатолия Оноприенко. И никто из подрядившихся постоять с плакатами в поддержку Оноприенко не обратил внимание на то, что имя, фамилия и фото персонажа совпадают с принадлежавшими маньяку - серийному убийце, который несколько лет назад умер в местах лишения свободы. Наивным пообещали заплатить по 1000 грн за три часа. Разумеется, не заплатили.

Зачем это делали? Мнения расходятся. А организаторы розыгрышей к славе не рвутся, так как не жаждут оказаться поколоченными теми, кого разыграли. Есть две основные версии.

Первая: политтехнологи сделали прививку против демпинга – теперь конкурентам сложнее будет набирать команды.

Вторая: политтехнологи повысили свою востребованность – в обход них сложнее будет нанять команды для участия в публичных акциях.

Кто ж они такие, эти полевые игроки? Самые массовые специальности – агитаторы, участники публичных акций, интервьюеры, скупщики голосов, наблюдатели на участках и члены участковых комиссий. В полевых командах занято много кого еще, но на те позиции с улицы кандидатов не рекрутируют. Так как те же работники штаба, руководители участковых комиссий (ими становятся некоторые члены комиссий, специально подготовленные) – это позиции, на которые допускать случайных людей категорически нельзя.

Агитатор

Одна из самых популярных профессий, без которых не обходится ни одна уважающая себя партия, это агитатор, стоящий в палатке. В его обязанности входит не только раздача агитационных материалов – газет, листовок, календарей с изображением кандидатов и эмблемами партий, но и прощупывание почвы среди населения. С нами согласилась пообщаться Анна Привалова (имя изменено), которая участвовала в избирательных кампаниях, начиная с 2004 года – она прошла все ступеньки, от агитатора до члена избиркома. Анна поделилась секретами работы агитатора – «охота», в первую очередь, идет на тех избирателей, которые выбор еще не сделали: «Именно для них и расставлены такие своеобразные ловушки, мимо которых человек проходит каждый день. И уже когда наступает час Х, он будет готов поставить галочку фамилии, которую видел ежедневно на палатке возле дома».

Оплата? От 80 гривен за час постоять в палатке и до нескольких тысяч гривен за месяц – это если вести мониторинг работы группы агитаторов. И если агитатор в палатке пассивен, то рабочий день ему может быть и не зачтен.

Набирают агитаторов обычно при помощи уже спаянных команд, уже не первый раз работающих на выборах. Но и сайтами объявлений не гнушаются: при введении в графу поиска «работа на выборах» сразу выскакивает с десяток предложений, в том числе и для агитаторов. В самых разных городах, в основном в миллионниках.

Работа эта не особо муторная, просто требует быть общительным и не ленивым. Но есть одно обстоятельство, о котором наниматели обычно помалкивают: предоставляемые агитаторами для раздачи рекламные материалы не всегда оказываются напечатанными в установленном законом порядке. К примеру, если в газете, на календаре или в брошюре не указано, где и каким тиражом они были напечатаны, то распространителям согласно Кодексу об административных правонарушениях грозит штраф от 51 до 85 гривен. Ну и погода в феврале-марте тоже не всегда приглашает к работе на свежем воздухе. То есть потребуются затраты на пригодную для таких целей одежду и обувь.

Участник митингов и публичных акций

Еще одна относительно мирная специальность – участник митинга. В его обязанности входит вместе с такими же, как он, прийти на место, указанное организаторами, и простоять там до окончания акции. За один-два часа можно заработать от 100 до 300 гривен.

Впрочем, если держать при этом флаг или плакат с партийной символикой, то вознаграждение вполне может вырасти в два раза. А если это «носильщик гроба», то есть какого-то объемного объекта, – запросто предложат втрое больше. Очень ценятся организаторами «десятники» и «сотники» - те, кто за пару часов сможет собрать для участия в митинге несколько десятков, а то и сотню человек.

Понятно, что «сотники» и «десятники» получают совершенно иные деньги – их вознаграждение зависит от числа рекрутированных «голов» и может измеряться тысячами гривен за одно событие. Впрочем, и риски высоки – один из пострадавших от уже описанного розыгрыша «десятников» жаловался в Сети, что был вынужден раздавать приведенным им людям личные деньги. И очень-очень активно искал организаторов «лжемитинга» - чтобы поблагодарить за новый жизненный опыт, видимо.

Как правило, митинги проходят с разрешения властей. Иногда случаются несанкционированные акции, но за них ценник принципиально иной. Так вот на легальных митингах их участникам практически ничего не грозит. Хотя и от нападения радикалов либо наемных бойцов никто никогда не застрахован.

Деньги за участие в акции практически всегда выдают после ее завершения. Так организаторы мотивируют участников оставаться до конца и в точности следовать полученным указаниям. Основная масса участников публичных акций – малообеспеченные или студенты-младшекурсники. По большому счету, это самая неблагодарная и низкооплачиваемая специальность.

Интервьюер

Главное, чего требуют от интервьюера, - честность. Он не должен «рисовать» данные в анкетах, он обязан скрупулезно задавать местным жителям перечисленные там вопросы, старательно фиксировать ответы. Делается это, прежде всего, чтобы составить представление о том, как готовы проголосовать в том или ином микрорайоне. Обычно, если люди проверенные, то и результаты голосования совпадают с ожиданиями штаба, сформированными по итогам опросов и последующих действий. А если нет, то могут быть ощутимые расхождения в данных.

Правда, не всем штабам удается закрыть «своими» людьми эти вакансии. Тогда на помощь опять-таки приходят сайты объявлений, через которые набирают интервьюеров. Например, как в Киеве, так и в Днепре такая работа оплачивается одинаково - от 50 гривен за анкету.

Все более популярны телефонные интервью – за них платят от 80 грн. за штуку.

Еще один вид опроса, распространенный на выборах, – экзит-поллы, то есть на выходе из избирательного участка. Его результаты используют штабы для контроля официального подсчета голосов. И конечно, для давления на потенциальных фальсификаторов в избирательных комиссиях. Как утверждает замдиректора центра социологических исследований «Социополис» Сергей Литвинов, это самый дорогой вид опроса, во много раз дороже обычного опроса общественного мнения.

Зато со стороны правоохранителей интервьюерам ничего не грозит. Хотя за попытку подкупа избирателей после анкетирования вполне можно оказаться под следствием, а потом и получить срок в пару лет лишения свободы.

Скупщики голосов

Те, кто подкупают избирателей, всегда в большой цене – по двум причинам. Во-первых, потому что гарантируют результат. Во-вторых, потому что рискуют очень не по-детски – за такое могут дать от двух до семи лет лишения свободы. И прецеденты бывали. По словам советника юридической компании Dega Partners Руслана Чернолуцкого, подобное произошло в начале декабря 2018 года, когда скупщика голосов на местных выборах в Одесской области, проходивших в апреле 2018 года, осудили на 5 с лишним лет с последующим лишением права занимать определенные должности.

А как рассказал Корреспонденту советник главы МВД Иван Варченко, с начала избирательной кампании против тех, кто подкупает избирателей, уже было открыто около 30 уголовных производств, и это еще не конец (см. также стр. 28-30).

Именно поэтому и платят за такую деятельность очень щедро, ведь риски крайне высоки. К слову, рискуют и продающие голоса: им грозит уголовная ответственность. И даже реальный срок – 1-2 года.

Наблюдатель за выборами

Довольно высоко ценятся услуги наблюдателей за избирательным процессом – ведь они помогают защитить результаты и отбить попытки конкурентов украсть голоса. Такая работа является разовой, но очень интенсивной. Например, в день выборов приходится быть активными почти сутки и непрерывно. Платят за такое от 500 до 3000 грн, в зависимости от сложности поставленной задачи, ситуации в регионе и прочих обстоятельств.

Что такое поставленная задача? Могут попросить просто стоять и следить за тем, чтобы не нарушалась процедура. А могут поставить задачу контролировать голосование «своих» избирателей, что уже чревато конфликтом с законом.

Набирают наблюдателей за месяц до дня голосования. Обычно штабы стараются укомплектовать такие позиции мотивированными волонтерами, да где ж их набрать. Вот и приходится привлекать знакомых, но за деньги. В самом крайнем случае – ищут через сайты объявлений.

Когда команда наблюдателей сколочена, для них проводят тренинги – там разбирают конфликтные ситуации, которые могут возникнуть в день выборов. В середине февраля ставки были еще не особо велики. Например, за посещение двух-трех собраний и один день работы на избирательном участке в Подольском районе Киева предлагают 2700-3500 грн. Нет сомнений, что к середине марта ставки подрастут. Участвовать в качестве наблюдателя лучше при условии, что есть напарник или напарница – тогда есть возможность подстраховывать друг друга. Чтобы, например, в момент краткосрочной отлучки по физиологическим надобностям наблюдатели от конкурирующего штаба не натворили дел.

Рисков у наблюдателей нет, главное не ввязываться в противоправные действия. За такое влепят админштраф в несколько тысяч гривен. А если уж совсем жесткие действия вроде вброса бюллетеней, то и тюремный срок можно схлопотать.

Члены избирательной комиссии

Это реально аристократия полевого штаба – в их обязанности входит присутствие на одном-двух собраниях, проводимых за две-три недели перед выборами, одно-два дежурства на участке предварительно, а также работа в день выборов. Труд членов избиркомов оплачивает государство - около 1 тыс. грн за день выборов. А вот собственный штаб платит столько, за сколько удалось договориться – от 2500 грн и до сумм втрое-вчетверо больших.

Если от члена избиркома требуют конфликтовать с законом, оплата оговаривается совершенно иная, но и риски соответствующие. В руках члена избирательной комиссии находятся бюллетени, так что простор для манипуляций имеется, увы. И нужно помнить, что за работой членов избирательной комиссии тщательно следят избиратели, наблюдатели и другие члены комиссии – от конкурирующего кандидата.

Участие в фальсификации чревато: за вброс бюллетеней члена комиссии могут оштрафовать до 3400 грн, либо назначить исправительные работы до двух лет, либо на те же два года лишить свободы. Столь же жесткие санкции, а то и выше, положены за другие правонарушения.

Берегите здоровье

Участие в избирательной кампании требует сил и недюжинного здоровья. Стояние под снегом и дождем в агитационной палатке. Топтание в митинговой толпе, а тем более – столкновение с оплаченными конкурентом хулиганами. Суточное бдение на избирательном участке в день голосования. Это все серьезные нагрузки. И потому ко всему этому нужно быть готовым.

Например, быть уверенным в собственной способности выдержать такие нагрузки. А во время пребывания на избирательном участке иметь в запасе воду, еду, необходимые медикаменты и лекарства «на всякий случай» тоже.