В 10 городах Украины протестовали против меха

В 10 городах Украины, в воскресенье, 24 февраля, провели акции против использования меха, сообщил Громадському основатель зоозащитной инициативы UAnimals, которая запустила акцию, Александр Тодорчук.

К событиям присоединился Киев, Житомир, Львов, Харьков, Запорожье, Тернополь и другие города.

В руках люди держали плакаты с надписями "Снимай мех навсегда", "Жизнь животных важнее шубы", "Жизнь красивее, чем шуба".

На акции в Киеве участники также собирали меховые вещи, чтобы передать их бездомным через общественную организацию Жизнелюб. Тодорчук отметил, что удалось собрать две большие коробки.