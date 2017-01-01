Балуха перевели из Краснодара в СИЗО Армавира

Украинский заключенный Владимир Балух находится в СИЗО города Армавира Краснодарского края РФ, сообщает Крымская правозащитная группа.

"У крымчанина до сих пор нет тёплых вещей, так как накануне этапа у его супруги Натальи Балух в СИЗО Симферополя не приняли посылку с вещами и продуктами. В камере спецблока он в данное время один", - говорится в сообщении.

Правозащитники отмечают, что 21 февраля поздно вечером Балуха вывезли из СИЗО Краснодара.

"Куда именно везут Балуха ни родственникам, ни адвокатам не сообщили. Причины его перевода из керченской колонии на территорию РФ также до сих пор неизвестны", - подчеркивают они.

Правозащитники заявляют, что подобные действия властей РФ по отношению к Балуху "нарушают не только международное гуманитарное право, но и законы самой Российской Федерации".

Напомним, что 20 февраля уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что получила информацию о переводе политзаключенного Владимира Балуха для дальнейшего отбывания наказания в Краснодар.

В Симферопольском СИЗО у жены украинского политзаключенного Владимира Балуха Натальи не приняли передачу. По словам Натальи, отказ принять посылку сотрудники СИЗО объяснили тем, что якобы документы на Балуха до сих пор не распечатаны.