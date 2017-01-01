Спасатели потушили крупнейший пожар в Полтаве
Люди в результате пожара в Полтаве не пострадали, причина возгорания выясняется специалистами.
Пожар торговых помещений на территории бывшего Полтавского турбомеханического завода ликвидировали. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС в Полтавской области в ночь на 25 февраля.
Отмечается, что на месте работали 39 спасателей и 11 единиц техники. По предварительной информации ГосЧС, пострадавших нет.
В Николаевской области пытались сжечь асфальтный завод
Cмотрите фотогалерею: Спасатели потушили крупнейший пожар в Полтаве
В Николаевской области пытались сжечь асфальтный завод
Напомним, вечером 24 февраля произошел пожар в помещениях в здании бывшего Полтавского турбомеханического завода. Предварительно, возгорание охватило крышу. Огонь распространился на один из магазинов и крытый рынок.
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