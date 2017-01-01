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Спасатели потушили крупнейший пожар в Полтаве

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Люди в результате пожара в Полтаве не пострадали, причина возгорания выясняется специалистами.
Пожар на рынке в Полтаве
Пожар на рынке в Полтаве
facebook.com/MNSPOLTAVA
 
Пожар торговых помещений на территории бывшего Полтавского турбомеханического завода ликвидировали. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС в Полтавской области в ночь на 25 февраля.
 
Отмечается, что на месте работали 39 спасателей и 11 единиц техники. По предварительной информации ГосЧС, пострадавших нет. 


В Николаевской области пытались сжечь асфальтный завод
 
Напомним, вечером 24 февраля произошел пожар в помещениях в здании бывшего Полтавского турбомеханического завода. Предварительно, возгорание охватило крышу. Огонь распространился на один из магазинов и крытый рынок.

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Теги: фото, Полтава, рынок, пожар
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Источник: korrespondent.net

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