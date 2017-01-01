Спасатели потушили крупнейший пожар в Полтаве

Люди в результате пожара в Полтаве не пострадали, причина возгорания выясняется специалистами.

Пожар на рынке в Полтаве facebook.com/MNSPOLTAVA

Пожар торговых помещений на территории бывшего Полтавского турбомеханического завода ликвидировали. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС в Полтавской области в ночь на 25 февраля.







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Отмечается, что на месте работали 39 спасателей и 11 единиц техники. По предварительной информации ГосЧС, пострадавших нет.

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