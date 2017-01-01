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Наказание за нарушения на выборах хотят ужесточить

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В МВД подготовили законопроект об ужесточении ответственности за нарушения на выборах в Украине.
МВД просит Верховную Раду ужесточить наказания за нарушения на выборах
МВД просит Верховную Раду ужесточить наказания за нарушения на выборах

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что рассчитывает на поддержку народными депутатами законопроекта об усилении ответственности за нарушения на выборах, сообщает пресс-служба ведомства.
 
По словам главы МВД, в законопроекте предусмотрены наказания за серьезные нарушения более серьезными сроками, чем это определено сейчас.
 
"Мы вносим в Парламент и очень рассчитываем на то, что депутаты примут этот законопроект. Речь идет об усилении ответственности за нарушения на выборах, чтобы наказывать за серьезные нарушения более строгими сроками. Я уверен, что депутаты поддержат этот законопроект, потому что их лидеры везде заявляют, что хотят честных выборов", – сказал Аваков.
 
По состоянию на 24 февраля полицией зарегистрировано 89 уголовных производств, всего поступило 1871 обращения. Чаще всего поступают заявления о подкупе, заявления о незаконной наружной рекламе и хулиганстве.
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Напомним, ранее Аваков заявил, что из-за активности правоохранителей в пресечении нарушений на выборах полицию пытаются атаковать и дискредитировать.

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Теги: Выборы Президента Украины 2019 новости, нарушения, наказание, Аваков
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Источник: korrespondent.net

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