Сутки на Донбассе: один погибший, двое раненых

Вчера на Донбассе было зафиксировано 16 обстрелов. А с начала текущих суток 17 мин было выпущено в сторону Лебединского.

В воскресенье на Донбассе зафиксированы многочисленные обстрелы EPA/UPG

В течение минувших суток сепаратисты 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военный погиб и двое получили ранения. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

“Артиллерию калибра 122 мм и минометы калибров 120 и 82 мм применили 17 раз и потратили 285 снарядов и мин…. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения“, – говорится в сообщении.

Также было зафиксировано применение вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Читай также: Морская пехота получила на вооружение бронемобили Варта

“В полосе действия оперативно-тактической группировки Восток враг девять раз обстрелял наши опорные пункты: четыре раза - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Водяное; дважды, из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия - вблизи села Лебединское; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Павлополь; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у поселка Пески; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи города Красногоровка“ - отметили в штабе ООС.

Обстрелам также подверглись населенный пункт Новозвановка, Золотое 4, Екатериновка, Новоолександровка, Золотое 1, Лобачево.

Также сепаратисты обстреляли жилые постройки поселков Золотое и Новоолександровка.

А из города Первомайск незаконные вооруженные формирования вели огонь по домам мирного населения из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также минометов 120-го калибра с расходом 34 снаряда и мины.

“В результате обстрела разрушено четыре жилых дома“, – подчеркнули в штабе ООС.

Читай также: Бойцы ВСУ на Донбассе используют пулемет 1910 года

С начала текущих суток враг обстрелял позиции сил ООС в районе населенного пункта Лебединское из минометов калибра 120 мм с расходом 17 мин.

По данным украинской разведки, трое проивников НВФ уничтожены и четверо получили ранения.

К слову, днем ранее на Донбассе также погиб один военнослужащий. Всего было зафиксировано 11 обстрелов.

Как сообщалось 21 февраля, наемник “Москва“ рассказал о применении фосфорных бомб на Донбассе.