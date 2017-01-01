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В Киеве полиция задержала организатора детской порностудии

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Материал фотограф-педофил сбывал через интернет в страны Европейского Союза, Азии и стран Америки.
В Киеве полиция задержала организатора детской порностудии
© npu.gov.ua
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  • От деятельности задержанного пострадали пять несовершеннолетних
  • От деятельности задержанного пострадали пять несовершеннолетних
  • От деятельности задержанного пострадали пять несовершеннолетних
  • От деятельности задержанного пострадали пять несовершеннолетних
В Киеве полиция задержала организатора детской порностудии
От деятельности задержанного пострадали пять несовершеннолетних
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В Киеве правоохранителями задержан организатор и режиссер порнографических материалов с участием малолетних и несовершеннолетних детей.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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“Задержанный в различных арендованных фотостудиях столицы организовал, режиссировал, принимал участие и проводил фото-, видеосъемки материалов порнографического характера с участием малолетних и несовершеннолетних детей“ – говорится в сообщении.

В рамках сотрудничества с Национальным уголовным Агентством Великобритании (NCA) сотрудниками Департамента киберполиции проводились мероприятия по проверке информации о существовании на территории Украины детской порностудии.

“Фигурант, прикрываясь деятельностью профессионального фотографа, подыскивал несовершеннолетних лиц женского пола. Злоумышленник входил с ними в доверительные отношения, а через некоторый промежуток времени склонял их к половому сношению с ним и его 22-летним подельником. Отснятый материал он за денежные средства сбывал через сеть интернет в страны Европейского Союза, Азии и стран Америки“ – подчеркнули в полиции.

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Полицейские обнаружили и изъяли учебники по неврологии раннего детского возраста, подростковой психиатрии, поведения подростков, а также фотопленки, фотокамеры, записные книжки, платежки о перечислении организатору денежных средств от гражданина другого государства. Также изъяли банковские карточки, металлические цепи, аппаратуру для проведения съемок и деньги.

Кроме того, по месту жительства старшего мужчины полицейские обнаружили двух несовершеннолетних девушек, в отношении которых фигурант готовился совершить развратные действия и изготовить детскую порнографию.

Сотрудниками Нацполиции установлено, что от деятельности задержанного пострадали пять несовершеннолетних.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются мероприятия по установлению малолетних и несовершеннолетних детей, которые подвергались сексуальной эксплуатации.

Как сообщалось 22 февраля, в Николаеве задержали сутенера-педофила.

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Теги: педофил, порнография, дети, Киев
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