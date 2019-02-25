Чиновницу будут судить за хищение 2 млн грн на блиндажи в зоне ООС

По версии следствия, обвиняемая внесла изменения в проектно-сметную документацию.

Подрядчики построили взводные опорные пункты из не пригодных материалов joinfo.ua

Дело хищения средств в размере 2 млн грн, выделенных на блиндажи в зоне ООС, направлено в суд.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

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“22 февраля 2019 года обвинительный акт в отношении экс-начальницы управления капитального строительства одной из ОГА в Западном регионе, причастной к хищению 2 млн грн, выделенных на обустройство блиндажей в зоне ООС, направлено в суд“, - сообщили в НАБУ.

Чиновник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением).

По версии следствия, обвиняемая внесла изменения в проектно-сметную документацию относительно возведения блиндажей в зоне ООС в Донецкой области, из-за чего подрядчики построили взводные опорные пункты из материалов, которые, с военной точки зрения, не пригодны для этого типа сооружений.

Как сообщалось 23 февраля, появилось видео с места взрыва маршрутки на Донбассе.