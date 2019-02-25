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Куля в лоб: Портнов рассказал, зачем Яценюк ездил в Межигорье с Майдана

Комментариев: 4
Как утверждает Портнов, за спиной у Майдана Яценюк ездил в Межигорье к Януковичу.
В феврале 2014 Арсений Яценюк посещал Межигорье
В феврале 2014 Арсений Яценюк посещал Межигорье
kp.ua

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Пять лет назад, в период жесткого противостояния на Майдане, некоторые политики, заявлявшие со сцены возле Дома профсоюзов о своей непримиримой оппозиции президенту Януковичу, в то же время “за кулисами“ пытались выторговать у действующего главы государства собственные политические дивиденды. 

Об этом рассказал экс-заместитель главы Администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов в беседе с журналистом Александром Дубинским.

“Яценюк тогда просился быть премьер-министром и нам (тогдашней власти, - прим. ред) эта идея понравилась, так как можно было получить какую-то передышку и прекратить захват (митингующими, - прим. ред.) административных зданий… Яценюк тогда захотел половину правительства и Национальный банк“, - отметил Андрей Портнов, который, по его словам, был уполномочен президентом Януковичем вести профильные переговоры по этому вопросу с людьми Арсения Яценюка.

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По словам Андрея Портнова, тогда же Арсений Яценюк персонально прибыл на переговоры в загородную резиденцию Януковича - Межигорье, где, как отметил Портнов, он, Яценюк, Янукович и тогдашняя и.о. министра юстиции Елена Лукаш пытались делить правительство.

Точную дату этих переговоров Андрей Портнов назвать затруднился, но не исключил, что этот разговор в Межигорье мог состоятся в районе 14 февраля 2014 года.

Как сообщали СМИ в августе 2017, Яценюк купил Эспрессо за день до Майдана.

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Теги: Майдан, Яценюк, Портнов, Янукович
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Комментариев (4)
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Boxerogos    25.02.2019, 10:24
Оценка:  -1
Boxerogos
Яйценюк,как и любой пейсатый обрезок,хитёр настолько что и в бутылку сможет нагадить.Но тогда он точно просчитался,чем и подтвердил свой статус политического трупа.
ОчХорошийЧеловек    25.02.2019, 10:24
Оценка:  0
ОчХорошийЧеловек
Ну может тупые и верят тому что Соловьев говорит по росии 24, путин, януковичь с азаровым из росии или этот портнов. Смешно просто. Для д..билов инфа))
СухарьОК    25.02.2019, 10:05
Оценка:  +4
СухарьОК
Нельзя верить этой жи...й нации.
Владимир291    25.02.2019, 10:06
Оценка:  -2
Владимир291
Это путинской проститутке Портнову верить нельзя. Как и его босс - соврёт и не покраснеет.
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