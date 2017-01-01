В Ровно во двор главы городского суда бросили гранату
В Ровно неизвестные кинули гранату во двор главы городского суда Ровно и обстреляли здание.
Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщает пресс-служба полиции области.
Отмечается, что инцидент произошел минувшей ночью около 1:55. В результате нападения был поврежден фасад здания, однако пострадавших нет.
По данным полиции, обстрел проводился из оружия на базе автомата Калашникова. Во дворе нашли обломки гранаты РГД-5 и 12 гильз.
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На данный момент мотивом преступления считается профессиональная деятельность потерпевшего, открыто уголовное производство по статье “Посягательство на жизнь судьи, народного заседателя или присяжного в связи с их деятельностью, связанной с осуществлением правосудия“.
Как сообщалось 21 февраля, в Харькове спецназ задержал вооруженную группировку.