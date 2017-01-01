Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Ровно во двор главы городского суда бросили гранату

Комментариев: 0
Кроме обломков гранаты правоохранители нашли 12 гильз. Было разбито окно и поврежден фасад, пострадавших нет.
В Ровно во двор главы городского суда бросили гранату
© rv.npu.gov.ua
Фото 1/6
  • Злоумышленники стреляли в окно
  • Злоумышленники стреляли в окно
  • Злоумышленники стреляли в окно
  • Злоумышленники стреляли в окно
  • Злоумышленники стреляли в окно
  • Злоумышленники стреляли в окно
В Ровно во двор главы городского суда бросили гранату
Злоумышленники стреляли в окно
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Ровно неизвестные кинули гранату во двор главы городского суда Ровно и обстреляли здание.

Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что инцидент произошел минувшей ночью около 1:55. В результате нападения был поврежден фасад здания, однако пострадавших нет.

По данным полиции, обстрел проводился из оружия на базе автомата Калашникова. Во дворе нашли обломки гранаты РГД-5 и 12 гильз.

Читай также: Взрыв на полигоне в Киевской области: появились подробности

На данный момент мотивом преступления считается профессиональная деятельность потерпевшего, открыто уголовное производство по статье “Посягательство на жизнь судьи, народного заседателя или присяжного в связи с их деятельностью, связанной с осуществлением правосудия“.

 

Как сообщалось 21 февраля, в Харькове спецназ задержал вооруженную группировку.

Поделись:
Теги: стрельба, судья, нападение, Ровно, граната
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь