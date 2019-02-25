СБУ задержала экс-начальника Генштаба ВС Украины - СМИ

Владимира Заману подозревают в госизмене.

В понедельник утром, 25 февраля, СБУ совместно со следователями военной прокуратуры задержала за госизмену бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных Сил, генерал-полковника Владимира Замана.

Об этом УНН стало известно из собственных источников в силовых структурах.

В настоящее время у Замана продолжаются обыски. Суть предъявленных обвинений пока не известна.

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Напомним, Владимир Заман занимал должность руководителя Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины в период с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года. А с 22 февраля по июнь 2014 он был уполномоченным Верховной Рады Украины по контролю за деятельностью Министерства обороны Украины.

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