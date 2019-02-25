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СБУ задержала экс-начальника Генштаба ВС Украины - СМИ

Комментариев: 2
Владимира Заману подозревают в госизмене.
Сейчас продолжаются обыски
Сейчас продолжаются обыски
zn.ua

В понедельник утром, 25 февраля, СБУ совместно со следователями военной прокуратуры задержала за госизмену бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных Сил, генерал-полковника Владимира Замана.

Об этом УНН стало известно из собственных источников в силовых структурах.

В настоящее время у Замана продолжаются обыски. Суть предъявленных обвинений пока не известна.

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Напомним, Владимир Заман занимал должность руководителя Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины в период с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года. А с 22 февраля по июнь 2014 он был уполномоченным Верховной Рады Украины по контролю за деятельностью Министерства обороны Украины.

Как сообщалось в мае 2018, Полторак готов уйти в отставку, если вину Павловского докажут.

14 января, департамент международно-правового сотрудничества ГПУ объявил подозрение экс-министру обороны Дмитрию Саламатину. 

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Теги: Генштаб, ВСУ, СБУ, госизмена
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Комментариев (2)
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ЗаУкраину    25.02.2019, 11:01
Оценка:  -1
ЗаУкраину
так ему и надо. Скоро будут нынешних у корыта ловить и задерживать. Схватка между гвардейцами короля(сбу-потроха) и гвардейцами кардинала(мвд-акакьяна), в разгаре...)))
Boxerogos    25.02.2019, 10:58
Оценка:  +2
Boxerogos
И снова"охота на ведьм"продолжается...Уходящи й в небытие ШОКоладный мир,хочет навредить Украине напослед как можно больше.Поэтому инфы про"изменников"и"а гентов Путина"будет ещё больше.
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