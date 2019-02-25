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В оккупированной Макеевке прогремел взрыв

Комментариев: 3
Стало известно, кого хотели ликвидировать.
В оккупированной Макеевке прогремел взрыв
© Telegram-канал WarGonzo
Фото 1/4
  • От взрыва поврежден автомобиль
  • От взрыва поврежден автомобиль
  • От взрыва поврежден автомобиль
  • От взрыва поврежден автомобиль
В оккупированной Макеевке прогремел взрыв
От взрыва поврежден автомобиль
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В оккупированном боевикамигороде Макеевка Донецкой области взорвали автомобиль. Уточняется, что взрывом пытались ликвидировать “командира“ подразделения “МВД “ДНР“.

Об этом пишет Telegram-канал WarGonzo.

“Он выжил, находится в Макеевке в ЦГБ, жизни ничто не угрожает. Взрывное устройство было собрано профессионалом“, - говорится в сообщении.

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Уточняется, что взрыв прогремел в 8.10 утра. Известно, что взрывное устройство заложили под автомобиль. В результате взрыва пострадал только автомобиль.

“Срочно! В Макеевке произошел подрыв взрывного устройства. Поврежден автомобиль. На месте работает следственная группа“, — сообщается на интернет-ресурсе сепаратистов Донбасс сегодня.

Вину за случившееся сепаратисты традиционно возлагают на вымышленные украинские “ДРГ“.

Как сообщалось 23 февраля, появилось видео с места взрыва маршрутки на Донбассе.

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Теги: Макеевка, Донбасс, взрыв
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Комментариев (3)
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VSHIVANKA    25.02.2019, 11:57
Оценка:  -2
VSHIVANKA
Вину за случившееся сепаратисты традиционно возлагают на вымышленные украинские “ДРГ“.....
ГДЕ ТО ТАКОЕ УЖЕ БЫЛО .....
АХ , ДА!!!
НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ И ВООБЩЕ В " ЦИВИЛИЗОВАННОМ " МИРЕ ВО ВСЕХ ГРЕХАХ ТРАДИЦИОННО ВИНОВНА РОССИЯ ! )))))
VinsBad    25.02.2019, 11:44
Оценка:  +1
VinsBad
Если бы взрывное устройство "было собрано профессионалом", то штемпа-"командира" собирали бы в радиусе 100-150 м по фрагментам
Колишній-східняк    25.02.2019, 11:32
Оценка:  +5
Колишній-східняк
Взрывное устройство было собрано профессионалом, пострадал только автомобиль.
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