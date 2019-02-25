В оккупированной Макеевке прогремел взрыв
В оккупированном боевикамигороде Макеевка Донецкой области взорвали автомобиль. Уточняется, что взрывом пытались ликвидировать “командира“ подразделения “МВД “ДНР“.
Об этом пишет Telegram-канал WarGonzo.
“Он выжил, находится в Макеевке в ЦГБ, жизни ничто не угрожает. Взрывное устройство было собрано профессионалом“, - говорится в сообщении.
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Уточняется, что взрыв прогремел в 8.10 утра. Известно, что взрывное устройство заложили под автомобиль. В результате взрыва пострадал только автомобиль.
“Срочно! В Макеевке произошел подрыв взрывного устройства. Поврежден автомобиль. На месте работает следственная группа“, — сообщается на интернет-ресурсе сепаратистов Донбасс сегодня.
Вину за случившееся сепаратисты традиционно возлагают на вымышленные украинские “ДРГ“.
Как сообщалось 23 февраля, появилось видео с места взрыва маршрутки на Донбассе.
ГДЕ ТО ТАКОЕ УЖЕ БЫЛО .....
АХ , ДА!!!
НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ И ВООБЩЕ В " ЦИВИЛИЗОВАННОМ " МИРЕ ВО ВСЕХ ГРЕХАХ ТРАДИЦИОННО ВИНОВНА РОССИЯ ! )))))