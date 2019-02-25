Рада рассмотрит законы об военном положении, госязыке и названии Переяслав-Хмельницкого

В повестке дня - законопроекты о защите культурного наследия, ратификаци соглашений с рядом стран по налогообложению, законы в сфере обороны и экологии.

Во вторник депутаты продолжат рассматривать законопроект о защите собственников домов (документ предлагает штрафовать за хостелы и предприятия в многоэтажках не на первых этажах). Об этом говорится в повестке дня ВР на неделю.

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Кроме того, в повестку внесены законы о реабилитации жертв политрепрессий и о допуске подразделений ВС других стран в Украину для учений в 2019 году.

Также во вторник Рада рассмотрит ряд законопроектов об обороне: об урегулировании отдельных вопросов мобилизации, о воинских званиях военнослужащих, привлечении инвестиций в ОПК, о вопросах прохождения военной службы и о публичных закупках в режиме военного положения.

Кроме того, парламент планирует решить проблему о долгах государства по решениям судов и рассмотреть вопрос подсудности дел и правонарушений по факту прецедентов на оккупированных территориях. Также органы местной власти могут освободить от авансового взноса для проведения исполнительных действий.

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В список проектов внесено постановление о слушаниях на тему преодоления эпидемии туберкулеза, а также на тему предотвращения и противодействия дискриминации женщин из уязвимых социальных групп.



На вторник запланировано и урегулирование вопроса отпусков работников театров, уменьшение термина опубликования проектов нормативных актов местной власти и постановление об обеспечении беспрепятственной работы СМИ на выборах в 2019 году.

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Также в планах - закон о туризме, о безопасности участников уголовного судопроизводства, усиление гарантиц прав физлиц и юрлиц во время досудебного расследования, усиление ответственности за фальсификацию лекарств и закон о передаче имущества в госсобственность.

Рада также может переименовать села Химчин и Текучье в Ивано-Франковской области, город Переяслав-Хмельницкий в Киевской области, села Рябухино и Мелиховка в Харьковской области, село Островки в Волынской области, село Мокриевка в Полтавской области и присвоить имя населенному пункту Тисменицкого района Ивано-Франковской области.

Могут получить новые имена также село Рачки Винницкой области и село Борки Львовской области.

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В среду депутаты рассмотрят ратификацию ряда документов. В списке - Меморандум между Кабмином и правительством Австрии о взаимном доступе на рынки труда членов семей дипломатов, протокол между правительствами Украины и Турции об избежании двойного налогообложения, протокол между правительствами Украины и Британии о двойном налогообложении.

Кроме того, такой же протокол планируется ратифицировал и с правительством Катара. Помимо прочего, Украина планирует присоединиться к Европейскому фонду поддержки совместного производства кино (“EURIMAGES“) и заключить договор с Аргентиной о взаимопомощи по уголовным делам и по выдаче преступников.

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Также в списке законопроектов на среду - консолидация функций по госрегулированию рынков финуслуг, постановление о слушаниях на тему природоохранной политики Украины и проект закона о высшем образовании.

Кроме того, Рада может рассмотреть законы о доступе защитника к лицу, которое имеет право на такую защиту и об освобождении от уголовной ответственности судьи.

На четверг депутаты запланировали изменения в Таможенный кодекс, закон о доступе НАПК к информации, законы о поддержке кинематографии и поддержке культурного наследия и наконец - проект закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Последний проект рассмотрят во втором чтении.

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Также депутаты могут принять постановление о слушаниях на тему охраны культурного наследия. Среди блоков на четверг - и экологический, в частности, проекты об экополитике до 2030 года, мониторинге выбросов парниковых газов, изменений в КУАП по поводу природоохранного контроля.

Кроме того, в четверговой повестке стоят законы о защите прав потребителей финуслуг, охраны прав на компоновку полупроводниковых изделий, правовой охраны географических указаний, защите экономической конкуренции и закон об электронных коммуникациях.

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Депутаты также обсудят защиту инвесторов от злоупотреблений на рынках капитала, закон об адвокатуре, изменения в Налоговый и Таможенный кодекс, законы о радиочастотном ресурсе, о публичных электронных реестрах, идентификации и регистрации животных и сельхозстраховании.

Рада также рассмотрит ратификации соглашения об улучшении налоговых правил между Украиной и США. Также могут рассмотреть законы о рекламе, о статусе ветеранов войны, о воинской обязанности и военной службе, о комплектовании ВСУ резервистами, системе пенсионного страхования, исполнительном производстве и закон о признании лицом без гражданства.

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В Раде лежат также проекты законов об использовании земель обороны, о временных мерах на период проведения АТО, о сборе на обязательное государственное пенсионное страхование с ювелирных изделий и об учреждении бизнес-омбудсмена.

Кроме того, там есть проекты о деятельности технологических парков, статусе чернобыльцев, безопасности дорожного движения, охране водных биоресурсов, изменения в статью 167 УК опекунскими правами и об охране госграницы.

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На пятницу запланирован час вопросов к правительству, законы о гарантиях повышения спортивного мастерства молодежи и изменения в закон об именных стипендиях ВР для самых талантливых молодых ученых.

Напомним, ранее сообщалось, что МИД работает над законопроектом о двойном гражданстве.