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На АЗС под Киевом устроили стрельбу из-за спора о "советском празднике"

Комментариев: 30
Стрелявший задержан им оказался житель села Гореничи.
Сам инцидент произошел в воскресенье
Сам инцидент произошел в воскресенье
kv.npu.gov.ua

Причиной стрельбы, которая произошла 24 февраля на одной из АЗС в селе Стоянка Киево-Святошинского района, стал спор между двумя водителями.

Об этом сообщили в управлении Нацполиции Киевской области.

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Как сообщается, между водителем старшего возраста и более молодым разгорелся спор из-за поздравления с “советским праздником“, которая быстро переросла в драку.

Во время конфликта 59-летний мужчина достал травматический пистолет и выстрелил несколько раз своему оппоненту в спину и голову, после чего скрылся с места преступления на AUDI Q7.

В результате происшествия пострадавший был госпитализирован, а для задержания стрелка полиция объявила план Сирена. В итоге правоохранителям удалось установить местонахождение беглеца и задержать его. Им оказался житель села Гореничи.

Как сообщалось, в декабре работник АЗС в Киевской области лишился пальцев из-за запала гранаты.

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Теги: стрельба, Киевская область
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Комментариев (33)
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Boxerogos    25.02.2019, 13:29
Оценка:  0
Boxerogos
Тяжела и неказиста жизнь ШОКоладного фашиста.)))))))))))))
MATROS    25.02.2019, 13:20
Оценка:  -2
MATROS
Что такое российско-финская дружба? Это когда по поддельным документам российская древесина вывозится в Финляндию, там из нее делают бумагу для офиса, потом ее вывозят в Россию, где на ней печатают поддельные документы, по которым российская древесина вывозится в Финляндию...
Ехидный    25.02.2019, 13:05
Оценка:  -3
Ехидный
Старый поц - маразматик в спину стрелял, как при совке привык. Небось. ветеринар расстрельных войск и ходит на акцию "Предсметрный клоп". Деды воевали, фуле!
Via_dolorosa    25.02.2019, 13:01
Оценка:  -2
Via_dolorosa
Старый небось в ВДВ служил или зам_политом был что так активно за СССР; тут ничего не поделаешь, надо ждать когда всё это поколение вымрет как динозавры, ну а новые этого уже точно праздновать не будут.
Палтус    25.02.2019, 13:13
Оценка:  0
Палтус
У вас у самого Высоцкий на аватаре, советский артист. Я не стану осквернять его как артиста, возможно его творчество заслуживает уважения, но для меня это пыльная совковая древность невызывающая эмоций. Но вот мои ценности старшее поколение не стесняется осквернять
Палтус    25.02.2019, 13:18
Оценка:  -1
Палтус
Конфликт поколений есть, но миллениалы дают возможность осознать старшему поколению свои ошибки. Во многом миллениалы лучше и нужно это принимать, какими бы странными они не казались старшему поколению.
Via_dolorosa    25.02.2019, 13:23
Оценка:  -1
Via_dolorosa
там Шевчук Юра, группа ДДТ.
Колишній-східняк    25.02.2019, 12:47
Оценка:  -4
Колишній-східняк
Да пусть бы праздновали кто что хотел и когда хотел. Чего стрелять? Да еще в спину?
barabooom    25.02.2019, 12:27
Оценка:  +3
barabooom
Життя поцрэота тяжела... все их гоняют...
Ехидный    25.02.2019, 13:02
Оценка:  -3
Ехидный
У тебя, совка-путлерососа, тоже тяжела - все поцом называют
barabooom    25.02.2019, 13:07
Оценка:  +1
barabooom
иди своего фюрера побалуй, своим беззубым....
Ехидный    25.02.2019, 13:12
Оценка:  -3
Ехидный
Что-то у тебя. ушлепок кремлядский, совсем соображалка поехала - фюрер-то у вас и педерастия - тоже по вашей части, всей сраной сосете у ботоксного, потому ваша помойка и называется п_доРашкой
СеняХороший    25.02.2019, 12:22
Оценка:  +6
СеняХороший
молодой тупой фашик полез в драку и огреб
Хитрый-Лис    25.02.2019, 12:30
Оценка:  -5
Хитрый-Лис
Ага ВДВшник позорно скрылся с места . Типичное поведение рЮцких
indiger    25.02.2019, 12:31
Оценка:  +3
indiger
откуда он мог знать что у старика ствол окажется.
Hutinpuy    25.02.2019, 13:08
Оценка:  -2
Hutinpuy
Мудло, если бы он действительно полез бить такого же тупого козла, как ты, то каким образом получил пулю в спину? Включи мозги, вата!
Палтус    25.02.2019, 12:19
Оценка:  -12
Палтус
Вот по этому в политику нужно брать людей не старше 1980 года рождения, которые физически не могли воспитываться совком, а старики пускай доживают в своих иллюзиях. Так вообщем то и происходит смена поколений.
Палтус    25.02.2019, 12:26
Оценка:  -8
Палтус
Я честно скажу, что не собираюсь топтаться по спинам стариков и их убеждений, но и не собираюсь терпеть навязываний. Они все жили в совке, все были и есть совками и только мы, молодое поколение миллениалов действительно можем считать себя неангажированным новым поколением.
Палтус    25.02.2019, 12:30
Оценка:  -9
Палтус
Даже те из старшего поколения, кто не считает себя совком, все же навязывают свои стереотипы, через культ милитаризма, идеологий и набора культурных ценностей, которые не соответствуют современному миру. В то же время, миллениалы наоборот несут в себе набор исключительно современных ценностей.
Olshankin    25.02.2019, 12:36
Оценка:  +5
Olshankin
Молодое поколение мову с горем пополам знать будет, а строить АЭС, ракеты, самолеты, корабли и поезда в своей стране - ни. Умная Украина ЕСу и НАТО не нужна.
Палтус    25.02.2019, 12:48
Оценка:  -4
Палтус
Новое поколение, это поколение высоких технологий, это цифровое поколение IT специалистов, как раз они и создают все важные проекты.
farfalle    25.02.2019, 13:26
Оценка:  +1
farfalle
О каких важных проектах ты тут несешь??? Вы все, что нажито при совке, продали и разбазарили, селяне.
Никогда Украина не была такой богатой, как при совке...Мля, откуда вы лезете, такие смешные??))
Vasya_iz_Ivanovo    25.02.2019, 12:35
Оценка:  +5
Vasya_iz_Ivanovo
Палтус, ты предлагаешь полумеры, в газовые камеры их, да и дело с концом!
Палтус    25.02.2019, 12:45
Оценка:  -6
Палтус
Нет. Просто всех на пенсию и крутить те фильмы, которые соответствую их иллюзии. Нам же, новому поколению, нужен современный мир.
farfalle    25.02.2019, 13:27
Оценка:  +1
farfalle
Я знаю, что ваше новое поколение подразумевает под "новым миром)))
Поскорее свалить без визы клубнику убирать, или жопы бомжам мыть...
dimasvetik    25.02.2019, 12:17
Оценка:  0
dimasvetik
богатый селюк
КимЧенПых    25.02.2019, 12:14
Оценка:  0
КимЧенПых
как легко управлять быдлом
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