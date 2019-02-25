На АЗС под Киевом устроили стрельбу из-за спора о "советском празднике"

Стрелявший задержан им оказался житель села Гореничи.

Сам инцидент произошел в воскресенье kv.npu.gov.ua

Причиной стрельбы, которая произошла 24 февраля на одной из АЗС в селе Стоянка Киево-Святошинского района, стал спор между двумя водителями.

Об этом сообщили в управлении Нацполиции Киевской области.

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Как сообщается, между водителем старшего возраста и более молодым разгорелся спор из-за поздравления с “советским праздником“, которая быстро переросла в драку.

Во время конфликта 59-летний мужчина достал травматический пистолет и выстрелил несколько раз своему оппоненту в спину и голову, после чего скрылся с места преступления на AUDI Q7.

В результате происшествия пострадавший был госпитализирован, а для задержания стрелка полиция объявила план Сирена. В итоге правоохранителям удалось установить местонахождение беглеца и задержать его. Им оказался житель села Гореничи.

Как сообщалось, в декабре работник АЗС в Киевской области лишился пальцев из-за запала гранаты.