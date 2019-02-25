Филарет попросил греко-католиков отказаться от литургии в Софии Киевской

Патриарх обратился к главе УГКЦ с просьбой отменить запланированные на 7 апреля мероприятия.

Филарет считает, что служение УГКЦ в Софии может использовать Россия EPA/UPG

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Патриарх ПЦУ Филарет обратился к главе УГКЦ Святославу с просьбой не проводить прощу и божественную литургию в Софии Киевской. Об этом говорится в его обращении, опубликованном в Facebook.

По мнению Филарета, это событие “может вызвать противостояние между православными и греко-католиками и нарушить межконфессиональный диалог в Украине“.

“Свершение греко-католическим духовенством Божественной литургии в центре Украинского Православия - соборе Святой Софии может вызвать сопротивление со стороны православных украинцев“, - считает патриарх.

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Кроме того, по его мнению, это событие может использовать с целью провокации Россия, чтобы навредить украинскому народу.

“Святейший владыка призывает главу УГКЦ Блаженнейшего Святослава отказаться от проведения паломничества и совершения Божественной Литургии в соборе Святой Софии“, - подчеркнул он.

Из обращения Филарета следует, что литургия запланирована на 7 апреля 2019 года. “Это необычное явление, потому что УГКЦ никогда не совершала Божественную Литургию в центре Украинского Православия - соборе Святой Софии“, - отметил он.

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“Это событие похоже на то, если бы кто-то из православных предстоятелей совершил Божественную литургию в соборе святого апостола Петра в Риме“, - заявляет Филарет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на территории Свято-Покровской церкви произошел пожар.