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Филарет попросил греко-католиков отказаться от литургии в Софии Киевской

Комментариев: 8
Патриарх обратился к главе УГКЦ с просьбой отменить запланированные на 7 апреля мероприятия.
Филарет считает, что служение УГКЦ в Софии может использовать Россия
Филарет считает, что служение УГКЦ в Софии может использовать Россия
EPA/UPG

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Патриарх ПЦУ Филарет обратился к главе УГКЦ Святославу с просьбой не проводить прощу и божественную литургию в Софии Киевской. Об этом говорится в его обращении, опубликованном в Facebook.

По мнению Филарета, это событие “может вызвать противостояние между православными и греко-католиками и нарушить межконфессиональный диалог в Украине“. 

“Свершение греко-католическим духовенством Божественной литургии в центре Украинского Православия - соборе Святой Софии может вызвать сопротивление со стороны православных украинцев“, - считает патриарх. 

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Кроме того, по его мнению, это событие может использовать с целью провокации Россия, чтобы навредить украинскому народу.

“Святейший владыка призывает главу УГКЦ Блаженнейшего Святослава отказаться от проведения паломничества и совершения Божественной Литургии в соборе Святой Софии“, - подчеркнул он. 

Из обращения Филарета следует, что литургия запланирована на 7 апреля 2019 года. “Это необычное явление, потому что УГКЦ никогда не совершала Божественную Литургию в центре Украинского Православия - соборе Святой Софии“, - отметил он. 

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“Это событие похоже на то, если бы кто-то из православных предстоятелей совершил Божественную литургию в соборе святого апостола Петра в Риме“, - заявляет Филарет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на территории Свято-Покровской церкви произошел пожар.

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Теги: ПЦУ, УГКЦ, Филарет, литургия, София киевская
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Комментариев (8)
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Vasya_iz_Ivanovo    25.02.2019, 13:27
Оценка:  -1
Vasya_iz_Ivanovo
Б. Хмельницкий иногда щадил Ляхов и ...идов, Униатов - никогда!
dukeOd    25.02.2019, 12:57
Оценка:  +3
dukeOd
Какая церковь,такие и правила..т.е..Никакая-Никакие...
Vesna_Krasna2    25.02.2019, 12:56
Оценка:  +1
Vesna_Krasna2
А почему БМ не пишет о том что западный экзархат РПЦ отказался подчиняться Константинопольскому патриархату ? Чи это секрет для избранных.
ANDREICH    25.02.2019, 12:39
Оценка:  +4
ANDREICH
Исус Христос прийде й порядок наведе
Міні_Ми    25.02.2019, 12:35
Оценка:  -3
Міні_Ми
мені греко-католики ближче
МаюРацию    25.02.2019, 12:47
Оценка:  +1
МаюРацию
Поздравляю!Ты рогуль
МаюРацию    25.02.2019, 12:49
Оценка:  +2
МаюРацию
Ой.Витаю!,вы справжный патриот
dukeOd    25.02.2019, 12:58
Оценка:  +1
dukeOd
Так ты видать у пана в Польши багато часу раком проводишь..
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