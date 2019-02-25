Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Эсминец Donald Cook на три дня пришвартовался в порту Одессы

Комментариев: 6
Американский ракетный эсминец пробудет в одесском порту до 27 февраля включительно.
Эсминец Donald Cook на три дня пришвартовался в порту Одессы
© dumskaya.net
Фото 1/8
  • Американский эсминец прибыл в порт Одессы
  • Donald Cook прибыл в Черное море для проведения учений, в том числе, с ВМСУ
  • Цель эсминца - усилить безопасность в черноморском регионе
  • Эсминец с 19 февраля пребывал в открытом море
  • Корабль пробудет в порту Одессы три дня
  • Американский эсминец пришвартовался в порту Одессы
  • Donald Cook собирается провести совместные учения с украинскими военными кораблями
  • Эсминец США вошел в Черное море еще 19 февраля
Эсминец Donald Cook на три дня пришвартовался в порту Одессы
Американский эсминец прибыл в порт Одессы
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Читай также: В Одессе ждут эсминец США, а Черное море бороздят четыре корабля НАТО

Американский ракетный эсминец Donald Cook зашел сегодня утром в Одесский морской торговый порт и пришвартовался у 16-го причала Морвокзала. Об этом сообщает Думская.

По предварительной информации, эсминец пробудет в порту Одессы до 27 февраля включительно.

Читай также: Корабль-невидимка пополнил флот США

Donald Cook вошел в Черное море вечером 19 февраля и все это время находился в открытом море. По информации Шестого флота США, эсминец прибыл, чтобы “провести операции по обеспечению безопасности на море и повысить стабильность в регионе“. 

Он уже поучаствовал в маневрах с фрегатом TCGFatih ВМС Турции, подобные учения будут проведены и с кораблями ВМСУ. Donald Cook впервые появился в Черном море в июле 2007 года, тогда же в первый раз зашел в Одессу. 

Читай также: Военный корабль Германии войдет в Черное море

В последний раз он заходил в порт Одессы в сентябре 2015 года для участия в совместных украинско-американских учениях “Си Бриз-2015“. Это уже второй заход эсминца в Черное море в этом году. 

Напомним, ранее сообщалось, что россияне поручили ЧФ РФ непрерывно следить за эсминцем США в Черном море.

Поделись:
Теги: эсминец, США, Donald Cook, Черное море, Одесса
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Woodbrother    25.02.2019, 13:27
Оценка:  +2
Woodbrother
Дональд - частый и желанный гость в Одессе.
MATROS    25.02.2019, 13:19
Оценка:  +2
MATROS
От всех болезней есть два лекарства - выпить или бросить пить..
МаюРацию    25.02.2019, 12:56
Оценка:  -2
МаюРацию
Дональд Дак пришёлВ порту лайно отсосут,и у моряков тожеСУГС!
Boxerogos    25.02.2019, 12:52
Оценка:  +1
Boxerogos
А почему в Одессе пришвартовался,а не в Севастополе?Ведь РошенСМИ нам ежедневно кукарекают что Крым-это Украина!))))))))))))))
VSHIVANKA    25.02.2019, 12:46
Оценка:  0
VSHIVANKA
СКАЧЮТЬ УСЭ !!!
ЧЕМ ХОЗЯЕВ РАЗВЛЕКАТЬ БУДЕТЕ ? )))
tetyalissa    25.02.2019, 12:52
Оценка:  0
tetyalissa
\\\\\\ Гопаком ,конечно !! Национальной пляской . Без гопака- какой же ты украинец ?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь