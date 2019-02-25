Американский ракетный эсминец пробудет в одесском порту до 27 февраля включительно.

Эсминец Donald Cook на три дня пришвартовался в порту Одессы

Эсминец Donald Cook на три дня пришвартовался в порту Одессы

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Американский ракетный эсминец Donald Cook зашел сегодня утром в Одесский морской торговый порт и пришвартовался у 16-го причала Морвокзала. Об этом сообщает Думская.

По предварительной информации, эсминец пробудет в порту Одессы до 27 февраля включительно.

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Donald Cook вошел в Черное море вечером 19 февраля и все это время находился в открытом море. По информации Шестого флота США, эсминец прибыл, чтобы “провести операции по обеспечению безопасности на море и повысить стабильность в регионе“.

Он уже поучаствовал в маневрах с фрегатом TCGFatih ВМС Турции, подобные учения будут проведены и с кораблями ВМСУ. Donald Cook впервые появился в Черном море в июле 2007 года, тогда же в первый раз зашел в Одессу.

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В последний раз он заходил в порт Одессы в сентябре 2015 года для участия в совместных украинско-американских учениях “Си Бриз-2015“. Это уже второй заход эсминца в Черное море в этом году.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне поручили ЧФ РФ непрерывно следить за эсминцем США в Черном море.