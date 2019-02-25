В Херсоне протестуют против переименования улицы в честь Гандзюк

Протестующие также облили водой херсонского мэра.

По словам активистов "она не достойна того, чтобы ее именем называли любую улицу в Украине" hromadske.ua

В здании Херсонского горсовета 25 февраля митингуют против переименования улицы в честь исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона Екатерины Гандзюк.

Как сообщает Громадське на акцию собрались около 30 человек. Активисты недовольны тем, что ранее улицу, которую планируют переименовать в честь Гандзюк, отказались переименовывать в честь погибшего участника боевых действий Руслана Сторчеуса.

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“Херсонцы считают, что она не достойна того, чтобы ее именем называли любую улицу в Украине, а тем более в Херсоне, в ее родном городе, где много плохого о нем помнят. А тем более улицу Лютеранскую, которую она не захотела, чтобы мы назвали именем погибшего героя Руслана Сторчеуса “, - говорят участники акции.

У міськраді Херсона відбувається мітинг проти перейменування вулиці на честь Катерини Гандзюк pic.twitter.com/JLBXlNSuq1 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 25 февраля 2019 г.

Депутат горсовета Дмитрий Ильченко утверждает, что улица была переименована с нарушением процедуры.

В свою очередь мэр Херсона Владимир Николаенко заявил, что в честь Руслана Сторчеуса был назван сквер, который продолжает расширяться.

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“Мне трудно реагировать на это, потому что те обвинения, которые звучали - откровенная ложь. Очень тяжело слышать аргументы тех людей, которые вообще не принимали участия в тех событиях, о которых они говорят. Те кто больше там выступал, ни дня не находился на площади в отличие от Екатерины. Это позиция такой интернет-сообщества, герои у телевизора. Мы уважаем наших героев “, - сказал Николаенко.

Отмечается, что херсонского мэра облили водой.

У міській раді Херсона протестують проти перейменування вулиці на честь Гандзюк. Міського голову Володимира Миколаєнка облили водою і скандують “Ганьба!“ pic.twitter.com/rehyCdS6ZL — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 25 февраля 2019 г.

Как сообщалось 22 февраля, депутаты Херсонского горсовета переименовали в честь Екатерины Гандзюк улицу Лютеранскую, на которой расположено областное управление Национальной полиции.