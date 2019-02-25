Командующему ЧФ РФ объявили подозрение в захвате кораблей ВМСУ

Всего в организации нападения на украинские военные катера и буксир подозревают 15 россиян.

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О подозрении в совершении преступлений по обстрелу и захвату украинских военных кораблей в Керченском проливе 25 ноября 2018 года было объявлено семи российским военным. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Подозрение объявлено по части 2 статьи 28 (о совершении преступления группой лиц по предварительному сговору) и части 2 статьи 437 (ведение агрессивной войны или военных действий) УК. Санкция - 10-15 лет тюрьмы.

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Подозрения объявлены генерал-полковнику Александру Дворникову - командующему войсками Южного военного округа РФ и вице-адмиралу Александру Моисееву - командующему ЧФ РФ.

Кроме того, их сообщили пяти военнослужащим-пограничникам погрануправления ФСБ РФ по оккупированному Крыму, отметило ведомство.

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“Малые бронированные артиллерийские катера “Бердянск“, “Никополь“, рейдовый буксир “Яны Капу“, а также 24 военнослужащих Украины находятся в плену“, - напоминают в ГПУ.

Кроме вышеназванных лиц, сообщение о подозрении еще 27 ноября 2018 года было сообщено восьми военным РФ.

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Это контр-адмирал Сергей Станкевич, вице-адмирал Геннадий Медведев, капитану 1 ранга Руслан Ромашкин, капитан 1 ранга Андрей Шеин, капитан 2 ранга Алексей Шатохин, капитан 2 ранга Алексей Саляев, капитан 3 ранга Андрей Шипицын и капитан 3 ранга Сергей Щербаков.

“Досудебным расследованием установлено, что все 15 военнослужащих РФ причастны к ведению агрессивной войны“, - отмечает ГПУ.

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В частности, по данным ведомства, они организовывали, координировали и участвовали в нападении военных судов РФ на катера ВМС Украины.

Напомним, ранее экс-командующий ВМСУ рассказал о том, как россияне захватывали Крым пять лет назад.