В Одессе выступит американский дипломат Курт Волкер

Иностранный гость с рабочим визитом посетит Одессу. Дипломат Соединенных штатов Америки Курт Волкер примет активное участие в обсуждении оккупации Крымского полуострова.

Волкера пригласили в качестве специального гостя в рамках V Международного форума “Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления“. Эту информацию журналистам подтвердили в американском посольстве.

В течение двух дней, 26 и 27 февраля, дипломат будет специальным гостем так называемого Крымского форума, соообщает УНН.

Читай также: Спутниковые снимки и статистика: Волкер представил сайт о действиях РФ в Украине

Курт Волкер пообщается с представителями медиа завтра, 26 февраля, но конкретного времени пока не сообщают. Американский гость обещает ответить на все вопросы журналистов вечером, после всех запланированных на этот день мероприятий.

После окончания форума Волкер также планирует посетить Киев. Известно, что в столице у Волкера запланировано несколько двусторонних встреч. Между тем, имена собеседников американского гостя пока держат в тайне.

Читай также: Волкер собрался в Украину и надеется на встречу в “нормандском формате“

Напомним, уже завтра, 26 февраля, в Одессе запланирован ежегодный форум, посвящен оккупации Крыма.

Ранее экс-командующий ВМСУ рассказал о захвате Крыма 5 лет назад. По мнению Гайдука, России не удалось решить проблему “референдумом“, так как все части ВМСУ не перешли на сторону оккупантов.