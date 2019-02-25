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В Одессе выступит американский дипломат Курт Волкер

Комментариев: 2
Иностранный гость с рабочим визитом посетит Одессу. Дипломат Соединенных штатов Америки Курт Волкер примет активное участие в обсуждении оккупации Крымского полуострова.
Курт Волкер выступит на форуме в Одессе.
Курт Волкер выступит на форуме в Одессе.
EPA/UPG

Волкера пригласили в качестве специального гостя в рамках V Международного форума “Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления“. Эту информацию журналистам подтвердили в американском посольстве.

В течение двух дней, 26 и 27 февраля, дипломат будет специальным гостем так называемого Крымского форума, соообщает УНН.

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Курт Волкер пообщается с представителями медиа завтра, 26 февраля, но конкретного времени пока не сообщают. Американский гость обещает ответить на все вопросы журналистов вечером, после всех запланированных на этот день мероприятий.

После окончания форума Волкер также планирует посетить Киев. Известно, что в столице у Волкера запланировано несколько двусторонних встреч. Между тем, имена собеседников американского гостя пока держат в тайне.

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Напомним, уже завтра, 26 февраля, в Одессе запланирован ежегодный форум, посвящен оккупации Крыма.

Ранее экс-командующий ВМСУ рассказал о захвате Крыма 5 лет назад. По мнению Гайдука, России не удалось решить проблему “референдумом“, так как все части ВМСУ не перешли на сторону оккупантов. 

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Теги: Крым, оккупация, Крымский полуостров, форум, американский дипломат, Одесса, Курт Волкер
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Комментариев (2)
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Lup-Lup    25.02.2019, 14:53
Оценка:  0
Lup-Lup
а дэокупацию уже надоело обсуждать?)))
GALE    25.02.2019, 14:06
Оценка:  +3
GALE
Надоел этот Волчара! Ему своих нигеров мало?
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