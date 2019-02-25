Спикер оперативного командования Запад ВСУ прокомментировал свой пост очень двусмысленной фразой.

Уполномоченного по гендерной политике от Кабмина призвали обратить внимание на ситуацию

Соблазнительная агитация за вступление в ВСУ спровоцировала скандал

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Соблазнительная агитация за вступление в ВСУ спровоцировала скандал

Спикер оперативного командования Запад Вооруженных сил Украины Анатолий Прошин опубликовал призыв вступать в ряды ВСУ, сопроводив его фотографиями эротичных девушек с оружием. Координатор правозащитной организации Ольга Решетилова выразила возмущение в связи с этим постом.

Об этом координатор правозащитной организации сообщила на Facebook

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Решетилова призвала уполномоченного по гендерной политике от Кабмина обратить внимание на ситуацию и провести воспитательную беседу с Прошиным.

“Свои сексуальные фантазии человек не может сдерживать даже 23 февраля. Сексуальное насилие в армии? Притязания? Гендерная дискриминация? Нет, не слышали“, - отметила Решетилова.

Сам спикер оперативного командования Запад ВСУ прокомментировал свой пост следующим образом: “Рекрутинговая промоакция. Подпиши контракт - получи бонус. Мы тебя ждем“.

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