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Соблазнительная агитация за вступление в ВСУ спровоцировала скандал

Комментариев: 11
Спикер оперативного командования Запад ВСУ прокомментировал свой пост очень двусмысленной фразой.
Соблазнительная агитация за вступление в ВСУ спровоцировала скандал
© соцсети
Фото 1/5
  • Уполномоченного по гендерной политике от Кабмина призвали обратить внимание на ситуацию
  • Уполномоченного по гендерной политике от Кабмина призвали обратить внимание на ситуацию
  • Уполномоченного по гендерной политике от Кабмина призвали обратить внимание на ситуацию
  • Уполномоченного по гендерной политике от Кабмина призвали обратить внимание на ситуацию
  • Уполномоченного по гендерной политике от Кабмина призвали обратить внимание на ситуацию
Соблазнительная агитация за вступление в ВСУ спровоцировала скандал
Уполномоченного по гендерной политике от Кабмина призвали обратить внимание на ситуацию
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Спикер оперативного командования Запад Вооруженных сил Украины Анатолий Прошин опубликовал призыв вступать в ряды ВСУ, сопроводив его фотографиями эротичных девушек с оружием. Координатор правозащитной организации Ольга Решетилова выразила возмущение в связи с этим постом.

Об этом координатор правозащитной организации сообщила на Facebook

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Решетилова призвала уполномоченного по гендерной политике от Кабмина обратить внимание на ситуацию и провести воспитательную беседу с Прошиным.

“Свои сексуальные фантазии человек не может сдерживать даже 23 февраля. Сексуальное насилие в армии? Притязания? Гендерная дискриминация? Нет, не слышали“, - отметила Решетилова.

Сам спикер оперативного командования Запад ВСУ прокомментировал свой пост следующим образом: “Рекрутинговая промоакция. Подпиши контракт - получи бонус. Мы тебя ждем“.

Как сообщалось, из-за развратной фотосессии с детьми одесского дизайнера детского белья Аллу Френкель обвинили в провокации педофилии. Полиция проведет экспертизу.

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Теги: армия, призыв, ВСУ, женщины
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Комментариев (11)
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КимЧенПых    25.02.2019, 14:52
Оценка:  +2
КимЧенПых
хочешь продать говно? - ставишь рядом голую тёлку и всё. ты в бабле.
ВосставшийИзБана    25.02.2019, 14:57
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
"После семидесяти лет простоя все телевизионные новости через обнаженную женщину, чтоб смотрели внимательно. Самолеты, трубы, эшелоны между ног. Оттуда же сыпется цемент, стройматериалы и коттеджи. Покупайте!" М.Жванецкий.
Катилин    25.02.2019, 14:37
Оценка:  +2
Катилин
Вступайте в ВСУ - будут таскать вас как этих тёлочек))
СухарьОК    25.02.2019, 14:28
Оценка:  +2
СухарьОК
Нет денег для армии,так заманивают сиськами.Пусть жены смотрят чем там мужья занимаются и с кем.
ВосставшийИзБана    25.02.2019, 14:39
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
По поводу "чем занимаются":

- Расстегай - это рыба или мясо?
- Расстегай - это команда!
Coюзник    25.02.2019, 14:14
Оценка:  +1
Coюзник
А чего скандал??? Практически у 90% солдат такие фотки в тумбочкам, каптерках ... и прочих местах ...
dukeOd    25.02.2019, 14:09
Оценка:  -4
dukeOd
А что значит "даже 23 февраля"???это значимая для нее дата??куда сбу смотрит..
ВосставшийИзБана    25.02.2019, 14:36
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Куда и все - на девочек.
weightless    25.02.2019, 14:05
Оценка:  +3
weightless
Мальчики в нижнем белье в такой рекламе
были бы еще менее уместны
Nesdeshniy    25.02.2019, 14:56
Оценка:  0
Nesdeshniy
Для вас еуропейцев самое то, но по теме, укро #ляди они такие как на фото, умеют держать твердые предметы в руках и не только...
ВосставшийИзБана    25.02.2019, 13:58
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Надо было в рекламе написать: "Как надену портупею - все тупею и тупею".
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