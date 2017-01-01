Украинцы могут отслеживать нарушения на выборах онлайн

Сейчас система адаптирована под выборы президента, позже ее переделают под парламентские выборы.

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МВД запустило новый онлайн-сервис "Информационно-аналитическая система" Выборы-2019". Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Новый сервис позволяет всем желающим отслеживать и анализировать информацию об избирательных нарушениях, рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Публичность всех нарушений на выборах - страшный сон фальсификатора - сегодня он стал реальностью. На сайте МВД мы сегодня представляем новую онлайн-систему", - отметил он.

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"Теперь каждый желающий сможет онлайн получить доступ ко всей информации о нарушениях на выборах, и в географическом распределении, и по статьям УК, и по решениям суда", - уточнил Аваков.

Сервис будет работать в режиме 24/7. Информация на портале будет фильтроваться по виду правонарушения, территориальности и даты без разглашения тайны досудебного расследования.

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В режиме онлайн система будет работать до завершения президентских выборов, после этого останется в архивном состоянии. Затем ее адаптируют к выборам в Раду. Сейчас сайт уже работает и позволяет следить за нарушениями в разных регионах страны.

Напомним, ранее в МВД разъяснили, от какой суммы подарок избирателю на вбыорах президента уже считается подкупом.