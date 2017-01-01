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Украинцы могут отслеживать нарушения на выборах онлайн

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Сейчас система адаптирована под выборы президента, позже ее переделают под парламентские выборы.
Новый сервис позволит отследить нарушения на выборах всем желающим
Новый сервис позволит отследить нарушения на выборах всем желающим
vybory2019.mvs.gov.ua

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МВД запустило новый онлайн-сервис "Информационно-аналитическая система" Выборы-2019". Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Новый сервис позволяет всем желающим отслеживать и анализировать информацию об избирательных нарушениях, рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Публичность всех нарушений на выборах - страшный сон фальсификатора - сегодня он стал реальностью. На сайте МВД мы сегодня представляем новую онлайн-систему", - отметил он.

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"Теперь каждый желающий сможет онлайн получить доступ ко всей информации о нарушениях на выборах, и в географическом распределении, и по статьям УК, и по решениям суда", - уточнил Аваков.

Сервис будет работать в режиме 24/7. Информация на портале будет фильтроваться по виду правонарушения, территориальности и даты без разглашения тайны досудебного расследования.

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В режиме онлайн система будет работать до завершения президентских выборов, после этого останется в архивном состоянии. Затем ее адаптируют к выборам в Раду. Сейчас сайт уже работает и позволяет следить за нарушениями в разных регионах страны.

Напомним, ранее в МВД разъяснили, от какой суммы подарок избирателю на вбыорах президента уже считается подкупом.

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Теги: МВД, выборы президента, система, нарушения, сайт
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