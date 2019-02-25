Порошенко рассказал, сколько денег принесла растаможка “евроблях”

Украинцы продолжают массово оформлять растаможку автомобильного транспорта на иностранной регистрации.

В правительстве уже подсчитали прибыль от нашумевшего закона о таможенном оформлении автомобилей на “евробляхах”, пишет Порошенко в своем Twitter.

Всього через механізми пільгового розмитнення надійшло 13,6 млрд. Зокрема, майже 6 млрд по програмі старих автомобілів, і ми ці гроші можемо використати на підтримку пенсіонерів — Петро Порошенко (@poroshenko) 25 лютого 2019 р.

Президент Петр Порошенко на сегодняшнем совете по вопросам индексации пенсий сообщил, что таможенное оформление автомобилей на европейских номерах позитивно сказывается на государственном бюджете.

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По последним подсчетам, около 13,6 млрд гривен уже поступило в бюджет страны. Президент акцентировал, что многие решили не игнорировать принятый закон и активно пользуются льготным таможенным оформлением.

Порошенко рассказал, что за счет прибыли от таможенного оформления автомобилей на “евробляхах” пополняется счет Пенсионного фонда. На этой почве правительство сможет регулировать постепенное повышение пенсий.

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Напомним, 8 ноября прошлого года в Раде приняли закон о таможенном оформлении автомобильного транспорта на иностранной регистрации. Несмотря на сопротивление так называемых “евробляхеров”, закон введен в законное действие.

Ранее СМИ писали, что цена на “евробляхи“ упала в четыре раза. Большинство из нерастаможенных “евроблях“ даже не планируют растаможить и продают их по очень низкой стоимости.