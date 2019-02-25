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Порошенко рассказал, сколько денег принесла растаможка “евроблях”

Комментариев: 5
Украинцы продолжают массово оформлять растаможку автомобильного транспорта на иностранной регистрации.
Порошенко подвел итоги льготного периода для "евробляхеров"
Порошенко подвел итоги льготного периода для "евробляхеров"
EPA/UPG

В правительстве уже подсчитали прибыль от нашумевшего закона о таможенном оформлении автомобилей на “евробляхах”, пишет Порошенко в своем Twitter.

Президент Петр Порошенко на сегодняшнем совете по вопросам индексации пенсий сообщил, что таможенное оформление автомобилей на европейских номерах позитивно сказывается на государственном бюджете.

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По последним подсчетам, около 13,6 млрд гривен уже поступило в бюджет страны. Президент акцентировал, что многие решили не игнорировать принятый закон и активно пользуются льготным таможенным оформлением.

Порошенко рассказал, что за счет прибыли от таможенного оформления автомобилей на “евробляхах” пополняется счет Пенсионного фонда. На этой почве правительство сможет регулировать постепенное повышение пенсий.

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Напомним, 8 ноября прошлого года в Раде приняли закон о таможенном оформлении автомобильного транспорта на иностранной регистрации. Несмотря на сопротивление так называемых “евробляхеров”, закон введен в законное действие.

Ранее СМИ писали, что цена на “евробляхи“ упала в четыре раза. Большинство из нерастаможенных “евроблях“ даже не планируют растаможить и продают их по очень низкой стоимости.

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Теги: растаможка, евробляхи, таможенное оформление, Петр Порошенко, итоги
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Комментариев (5)
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GALE    25.02.2019, 14:53
Оценка:  +1
GALE
Мешки под брехливыми очамы!
ЗлийЗохан    25.02.2019, 14:47
Оценка:  +4
ЗлийЗохан
Кнур,иди нахyй!
Катилин    25.02.2019, 14:27
Оценка:  +5
Катилин
Кому она принесла, вот ведь в чём корень вопроса=)
Boxerogos    25.02.2019, 14:26
Оценка:  +4
Boxerogos
Синий клоун Пидоpoшенко рассказал сколько денег в его карман принесла расстаможка"евроблях"?О чень интересно!)))))))))))
СухарьОК    25.02.2019, 14:21
Оценка:  +4
СухарьОК
Поросячий Кнур врёт и не краснеет.
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