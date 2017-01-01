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В Мариуполе изъяли оружие, похищенное из отдела полиции в Луганске

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Владельцем арсенала оказался ранее судимый мариуполец.
В Мариуполе изъяли оружие, похищенное из отдела полиции в Луганске
© npu.gov.ua
Фото 1/3
  • Оружие было спрятано в гараже
  • Оружие было спрятано в гараже
  • Оружие было спрятано в гараже
В Мариуполе изъяли оружие, похищенное из отдела полиции в Луганске
Оружие было спрятано в гараже
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В городе Мариуполь в одном из гаражей обнаружили склад оружия, в том числе и украденного из отдела полиции в неподконтрольном Луганске.

Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Донецкой области в понедельник, 25 февраля.

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Оперативники получили информацию, что один из жителей Центрального района хранит в съемном гараже оружие. Во время обыска был обнаружен тайник, в котором находились автомат Калашникова, две гранаты РГД-5 и почти 250 патронов разного калибра.

Правоохранители установили по базе МВД, что автомат был похищен в одном из отделений полиции в Луганске во время массовых беспорядков в 2014 году.

Владельцем арсенала оказался 25-летний ранее судимый мариуполец. Он отказался от каких-либо объяснений.

Открыто уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины).

Как сообщалось 21 января, арсенал оружия нашли на стрелковом комплексе для олимпийцев возле Броваров.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Луганск, оружие, Донецкая область, Мариуполь, граната, автомат Калашникова
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