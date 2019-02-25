Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Юрий Бойко: Мы требуем моратория на повышение коммунальных услуг

Комментариев: 7
Юрий Бойко: Мы требуем моратория на повышение коммунальных услуг

Необходимо срочно принять мораторий на дальнейшее повышение тарифов, потому что в условиях тотальной нищеты граждан государство никогда не станет успешным. Об этом заявил народный депутат, основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко, отвечая на вопросы журналистов в Чернигове, в понедельник, 25 февраля.

"Уже сейчас мы наблюдаем, как запредельные тарифы вгоняют людей в нищету, а кризис неплатежей – при ограничении субсидий – становится настоящим бедствием. В этом году власть обещает еще несколько этапов повышения цен на жилищно-коммунальные услуги. Здесь нет никакой продуманной политики, кроме желания за счет людей оправдать собственные промахи. Это не просто недопустимо – это преступно", — заявил Юрий Бойко.

Политик подчеркнул, что нынешний избирательный процесс станет выбором между продолжением тарифного геноцида украинских граждан и его прекращением после прихода новой власти.

"Сейчас необходимо принять мораторий на дальнейшее повышение тарифов, заниматься их снижением, поднимать социальные стандарты и уровень жизни людей. Потому что никогда не станет успешным государство, если подавляющее число граждан живет в условиях тотальной нищеты. Люди должны понимать, что приходя на избирательные участки, они голосуют не за политиков, а будут выбирать между курсом на продолжение тарифного геноцида и курсом на его решительное прекращение. Именно чтобы прекратить этот цинизм власти, мы зарегистрировали законопроекты о снижении цены на газ и списании долгов за коммуналку. Мы будем добиваться их принятия, чтобы люди могли жить в человеческих условиях, а не в каменном веке", — отметил Юрий Бойко.

Напомним, Юрий Бойко зарегистрировал законопроекты, которые назвал первоочередными для преодоления бедности: законопроект №9527, который касается списания долгов за услуги ЖКХ, и законопроект №9403, который детально обосновывает реальную возможность снижения цены на газ для всех категорий потребителей.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
Boxerogos    25.02.2019, 14:28
Оценка:  +2
Boxerogos
Юрий,ты что,хочешь остановить тарифный геноцид?Ну тогда готовься к ярлыку"госизменник"и&qu ot;агент Путина".
ВосставшийИзБана    25.02.2019, 14:34
Оценка:  -5
ВосставшийИзБана
Ты не так все понял. Мораторий это значит что заморозят до выборов. А после выборов - все с новой силой. Особенно если рыги придут к власти. Это ж все финансовые потоки.
Boxerogos    25.02.2019, 14:42
Оценка:  +2
Boxerogos
Правда?Вообще-то при введении моратория устанавливаются сроки.И эти сроки не исчисляются неделями и месяцами.
gdanovakiev    25.02.2019, 14:50
Оценка:  -1
gdanovakiev
коцман, твои уже навластвовались. как тебе? комуналочку тянешь?
ВосставшийИзБана    25.02.2019, 14:54
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
"Мои" никогда у власти и не были.
СухарьОК    25.02.2019, 14:25
Оценка:  +3
СухарьОК
если до выборов не сделают ,всё нам хана.
GALE    25.02.2019, 14:12
Оценка:  +3
GALE
Нужен срочный перерасчёт! Псевдодержава задолжала мышканьцям много, очень много!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь