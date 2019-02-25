В МВД расследуют "избирательные пирамиды" трех-четырех кандидатов

Нацполиция изучает информацию о возможных избирательных сетках не одного кандидата.

Аваков заверил, что Нацполиция расследует не только "пирамиду Тимошенко" EPA/UPG

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Нацполиция изучает информацию о возможных избирательных сетках, которые касаются нескольких кандидатов в президенты. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков, передает Интерфакс-Украина.

“Мы видели недавно информацию ГПУ и СБУ по разоблачению сетки одного из кандидатов. У нас есть целый ряд производств в отношении других кандидатов“, - отметил он.

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Такие производства различной степени масштабности касаются трех-четырех кандидатов, уточнил Аваков. Он добавил, что не может назвать имена этих кандидатов, иначе это будет расценено как давление и вмешательство.

“Когда это перейдет в разряд свершившегося факта, не дай Бог, тогда процессуальные люди, а не министр, об этом скажут“, - отметил министр.

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Напомним, ранее в СБУ сообщили о разоблачении “предвыборной пирамиды“, работавшей, по документам, на кандидата в президенты Юлию Тимошенко.