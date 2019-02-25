Под Харьковом в центре города бегает олень
Ранее оленя видели в других районах города.
В центре города Люботин в Харьковской области в понедельник, 25 февраля, бегал олень.
Об этом в группе города в Facebook сообщила жительница городка Алина Омельяненко.
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Как сообщили в комментариях пользователи соцсети, в предыдущие дни оленя видели в других районах городка. Местные жители считают, что олень сбежал из заповедника, который находится неподалеку.
Как сообщалось в ноябре, по улицам Одессы бродит бездомный львенок.