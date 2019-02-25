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Под Харьковом в центре города бегает олень

Комментариев: 3
Ранее оленя видели в других районах города.
Оленя видели многие местные жители
Оленя видели многие местные жители
соцсети

В центре города Люботин в Харьковской области в понедельник, 25 февраля, бегал олень.

Об этом в группе города в Facebook сообщила жительница городка Алина Омельяненко.

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Как сообщили в комментариях пользователи соцсети, в предыдущие дни оленя видели в других районах городка. Местные жители считают, что олень сбежал из заповедника, который находится неподалеку.

Как сообщалось в ноябре, по улицам Одессы бродит бездомный львенок.

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Теги: животные, Харьковская область, олень
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Комментариев (3)
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GALE    25.02.2019, 14:51
Оценка:  -1
GALE
Олени на *БОГДАНчыках* оленей развозят с комфортом.
ВосставшийИзБана    25.02.2019, 14:43
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Тоже мне город - 20 000 человек. У нас в микрорайоне в 5 раз больше живет.
alex-zol    25.02.2019, 14:40
Оценка:  +1
alex-zol
красавчик
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