Под Харьковом в центре города бегает олень

Ранее оленя видели в других районах города.

В центре города Люботин в Харьковской области в понедельник, 25 февраля, бегал олень.

Об этом в группе города в Facebook сообщила жительница городка Алина Омельяненко.

Читай также: В центре Киева на улице замечен енот-потеряшка

Как сообщили в комментариях пользователи соцсети, в предыдущие дни оленя видели в других районах городка. Местные жители считают, что олень сбежал из заповедника, который находится неподалеку.

Как сообщалось в ноябре, по улицам Одессы бродит бездомный львенок.