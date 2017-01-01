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Псевдопредприниматели в Харьковской области финансировали ЛНР

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Сотрудники СБ Украины провели операцию по задержанию лиц, причастных к финансированию одной из псевдореспублик на востоке страны.
СБУ ликвидировала канал финансирования ЛНР
СБУ ликвидировала канал финансирования ЛНР
ssu.gov.ua

Сотрудники СБУ разоблачили один из каналов, через который финансировалась террористическая псевдореспублика ЛНР. Информацию подтвердили в пресс-центре ведомства.

Известно, что несколько частных лиц массово покупали подакцизные товары, в частности табачные изделия, у боевиков. Затем товары направлялись в Украину для незаконного оборота.

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По данным сотрудников СБ Украины, вся выручка направлялась на развитие незаконной деятельности террористов так называемой ЛНР.

В связи с этой информацией сотрудники СБУ провели несколько арестов подозреваемых в противоправной деятельности. Одного фигуранта этого дела арестовали в аэропорту “Харьков”. Он как раз хотел перевезти партию контрафактной продукции в одну из соседних стран.

Второго подозреваемого арестовали в Станице Луганской. Мужчина пытался переправить партию товара из так называемой ЛНР.

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Продолжаются следственные действия.

Ранее Ирина Геращенко заявила, что прямых переговоров с ОРДЛО быть не может. Заявление Пушилина о готовности к переговорам с Киевом очень разозлило чиновницу.

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Теги: СБУ, финансирование терроризма, арест, ЛНР, подакцизные товары
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