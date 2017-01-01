Псевдопредприниматели в Харьковской области финансировали ЛНР
Сотрудники СБУ разоблачили один из каналов, через который финансировалась террористическая псевдореспублика ЛНР. Информацию подтвердили в пресс-центре ведомства.
Известно, что несколько частных лиц массово покупали подакцизные товары, в частности табачные изделия, у боевиков. Затем товары направлялись в Украину для незаконного оборота.
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По данным сотрудников СБ Украины, вся выручка направлялась на развитие незаконной деятельности террористов так называемой ЛНР.
В связи с этой информацией сотрудники СБУ провели несколько арестов подозреваемых в противоправной деятельности. Одного фигуранта этого дела арестовали в аэропорту “Харьков”. Он как раз хотел перевезти партию контрафактной продукции в одну из соседних стран.
Второго подозреваемого арестовали в Станице Луганской. Мужчина пытался переправить партию товара из так называемой ЛНР.
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Продолжаются следственные действия.
Ранее Ирина Геращенко заявила, что прямых переговоров с ОРДЛО быть не может. Заявление Пушилина о готовности к переговорам с Киевом очень разозлило чиновницу.