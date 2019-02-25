Кабмин просят запретить отправлять выступавших в РФ артистов на Евровидение

Николай Княжицкий считает, что их могут использовать в гибридной войне против Украины.

Кабмин призывать запретить отправлять за границу артистов, которые выступают в РФ facebook.com/KabminUA

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Комитет по вопросам культуры и духовности предлагает правительству запретить артистам, которые выступают в РФ, представлять Украину на международном уровне. Об этом заявил глава комитета Николай Княжицкий, передает УНИАН.

“Давайте мы сделаем так, чтобы в будущем Украину на таких международных форумах, как Евровидение, не представляли солисты, которые выступают в стране-агрессоре, с песнями, которые принадлежат российским компаниям“, - подчеркнул он.

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Княжицкий добавил, что в дальнейшем такие артисты могут быть использованы в гибридной войне.

Депутат призвал правительство уделить внимание этому вопросу и, “возможно, профинансировать поездку украинского певца на Евровидение, потому что для нашего государства в условиях гибридной войны это очень важно“.

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Первый вице-премьер Степан Кубив, в свою очередь, подчеркнул, что правительство не вмешивается в эти вопросы.

Напомним, ранее Maruv рассказала, чего от нее требует Национальная телерадиокомпания Украины.