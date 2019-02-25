Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кабмин просят запретить отправлять выступавших в РФ артистов на Евровидение

Комментариев: 3
Николай Княжицкий считает, что их могут использовать в гибридной войне против Украины.
Кабмин призывать запретить отправлять за границу артистов, которые выступают в РФ
Кабмин призывать запретить отправлять за границу артистов, которые выступают в РФ
facebook.com/KabminUA

Читай также: Евровидение 2019: Украина вернулась в топ-5 после победы Maruv в Нацотборе

Комитет по вопросам культуры и духовности предлагает правительству запретить артистам, которые выступают в РФ, представлять Украину на международном уровне. Об этом заявил глава комитета Николай Княжицкий, передает УНИАН.

“Давайте мы сделаем так, чтобы в будущем Украину на таких международных форумах, как Евровидение, не представляли солисты, которые выступают в стране-агрессоре, с песнями, которые принадлежат российским компаниям“, - подчеркнул он.

Читай также: Судьи, фрики и ЛГБТ: Чоткий Паца высмеяли тенденции Евровидения

Княжицкий добавил, что в дальнейшем такие артисты могут быть использованы в гибридной войне.

Депутат призвал правительство уделить внимание этому вопросу и, “возможно, профинансировать поездку украинского певца на Евровидение, потому что для нашего государства в условиях гибридной войны это очень важно“. 

Читай также: “KAZKA не остановится“: Участники нацотбора Евровидения рассказали о планах на будущее

Первый вице-премьер Степан Кубив, в свою очередь, подчеркнул, что правительство не вмешивается в эти вопросы.

Напомним, ранее Maruv рассказала, чего от нее требует Национальная телерадиокомпания Украины.

Поделись:
Теги: Евровидение, запрет, артисты, РФ, Украина, Княжицкий
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
ВолодяГрОЙсман    25.02.2019, 15:55
Оценка:  +2
ВолодяГрОЙсман
Этого мало!Необходимо этих предателей привлечь к уголовной ответственности за госизмену и попрания ценностей Майдана и втаптывания в грязь светлой памяти Архангелов Небесной Сотни.Как только Пётр Алексеевич протрезвеет,я лично передам ему эти требования народа!
VSHIVANKA    25.02.2019, 15:28
Оценка:  +2
VSHIVANKA
И ЗАПИСАТЬ СИЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ В КОНСТИТУЦИЮ ИЛИ В ТОМОС .....)))
Sinobi-life    25.02.2019, 15:35
Оценка:  -5
Sinobi-life
Лучше калёным железом тебе на лбу!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь