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В реке под Житомиром нашли тело майора ВСУ

Комментариев: 2
Труп был найден в реке на территории военного полигона.
Видимых телесных повреждений на теле офицера эксперты не обнаружили
Видимых телесных повреждений на теле офицера эксперты не обнаружили
mil.gov.ua

В реке на территории военного полигона под Житомиром 24 февраля было обнаружено тело майора Вооруженных сил Украины.

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Эту информацию подтвердил заместитель военного прокурора Житомирского гарнизона, подполковник юстиции Алексей Рихлюк, передает УНН.

“Тело погибшего майора 1976 года обнаружили в реке Гнилопять 24 февраля“, - сообщил Рихлюк.

Видимых телесных повреждений на теле офицера эксперты не обнаружили. По предварительным выводам, смерть мужчины наступила в результате утопления.

“В настоящее время тело направлено для судебно-медицинского исследования в Житомирский областной бюро судмедэкспертизы. Майор 1967 года рождения, служил в воинской части, которая дислоцируется в Николаевской области. Был откомандирован в Житомир для прохождения курсов на 37-м общевойсковом полигоне ДШВ“, - сообщил Рихлюк.

Как сообщалось 18 февраля, в центре Одессы повесился военнослужащий.

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Теги: труп, военный полигон, Житомирская область, ба
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Комментариев (2)
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ВолодяГрОЙсман    25.02.2019, 16:00
Оценка:  -2
ВолодяГрОЙсман
Ищите лучше!Там должны быть следы полковников ФСБ,да и Путин там наверняка проходил!За что вам только деньги платят,ленивые ослы!Задержать Путина немедленно!
Gagarinn    25.02.2019, 16:27
Оценка:  -1
Gagarinn
Ты таблеточку сегодня принимал лаптеносец?
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