В реке под Житомиром нашли тело майора ВСУ

Труп был найден в реке на территории военного полигона.

Видимых телесных повреждений на теле офицера эксперты не обнаружили mil.gov.ua

В реке на территории военного полигона под Житомиром 24 февраля было обнаружено тело майора Вооруженных сил Украины.

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Эту информацию подтвердил заместитель военного прокурора Житомирского гарнизона, подполковник юстиции Алексей Рихлюк, передает УНН.

“Тело погибшего майора 1976 года обнаружили в реке Гнилопять 24 февраля“, - сообщил Рихлюк.

Видимых телесных повреждений на теле офицера эксперты не обнаружили. По предварительным выводам, смерть мужчины наступила в результате утопления.

“В настоящее время тело направлено для судебно-медицинского исследования в Житомирский областной бюро судмедэкспертизы. Майор 1967 года рождения, служил в воинской части, которая дислоцируется в Николаевской области. Был откомандирован в Житомир для прохождения курсов на 37-м общевойсковом полигоне ДШВ“, - сообщил Рихлюк.

Как сообщалось 18 февраля, в центре Одессы повесился военнослужащий.