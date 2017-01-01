Кандидат "собрал" взнос с лиц, которые ничего об этом не знают - МВД

Нацполиция расследует наполнение взноса кандидата в президента пожертвованиями от людей, которым "забыли" о них сообщить.

Кандидат в президенты наполнил взнос пожертвованиями от людей, которые об этом не знают EPA/UPG

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Залоговый взнос одного из кандидатов в президенты Украины был наполнен пожертвованиями от людей, которые ничего об этом не знают. Об этом рассказал глава МВД Арсен Аваков, передает Интерфакс-Украина.

“Мы проводим расследование в отношении одного из кандидатов в президенты, залоговая сумма которого была наполнена пожертвованиями целого ряда частных лиц, и выясняется, что эти лица об этом ничего не знали“, - отметил министр.

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“Думаю, как только это процессуальное действие будет завершено, следователи и прокуроры - об этом скажут публично“, - добавил Аваков.

Он отметил, что сначала избирательные нарушения касались в основном рекламы, затем начали поступать “взаимные обвинения по сеткам“, начались хулиганские действия (например, порча билбордов).

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Кроме того, теперь в ходу и более сложные правонарушения, такие, как вмешательство в реестр избирателей и избирательных фондах, говорит министр.

Напомним, ранее глава МВД заверил, что Нацполиция расследует создание избирательных сеток в поддержку нескольких кандидатов в президенты, а не только по Юлии Тимошенко.