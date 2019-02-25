В Киеве мошенники забрали у курьера финучреждения 1,5 млн грн

Неизвестные в центре столицы обманом выманили у курьера финансовой компании 57 тысяч долларов.

В Киеве в понедельник, 25 февраля, неизвестные обманом выманили у курьера финансовой компании $ 57 тысяч (более 1,5 млн гривен).

Об этом сообщает Еспресо TV.

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Инцидент произошел в Шевченковском районе на улице Дегтяревской. При обмене валюты злоумышленники дали курьеру фальшивые банкноты и уехали в синем Ford Fiesta. Когда работник финучреждения понял, что его обманули, он позвонил в полицию.

Полиция разыскивает двух злоумышленников и указанный автомобиль. По предварительным данным, мужчинам на вид 25-30 лет, один из них был одет в черную куртку и черную шапку, имел небритое лицо. В другой - светло-коричневые волосы, был одет в синюю куртку. Полиция расследует дело как мошенничество.

Как сообщалось, одесситы заработали миллионы на продаже фейковых акций Tesla.