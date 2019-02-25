В Одессе произошел взрыв, погиб мужчина

Полиция устанавливает личность и обстоятельства смерти мужчины.

С места происшествия изъяты осколки и чека от гранаты

Утром 25 февраля возле входа в селекционно-генетический институт на Овидиопольской дороге в Одессе обнаружили мужчину погибшего в результате взрыва гранаты.

Об этом сообщает Думская.

Читай также: Под Одессой горели базы отдыха: Уничтожено 20 зданий

“Как сообщают в полиции, обнаруженные на теле повреждения характерны для тех, которые возникают в результате взрыва. Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Предварительная причина смерти — несчастный случай в результате неосторожного обращения с гранатой. При осмотре с места происшествия изъяты осколки и чека от гранаты“, - говорится в сообщении.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай» и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Как сообщалось 25 февраля, В оккупированной Макеевке прогремел взрыв. Стало известно, кого хотели ликвидировать.