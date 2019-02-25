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В Одессе произошел взрыв, погиб мужчина

Комментариев: 2
Полиция устанавливает личность и обстоятельства смерти мужчины.
В Одессе произошел взрыв, погиб мужчина
© dumskaya.net
Фото 1/4
  • С места происшествия изъяты осколки и чека от гранаты
  • С места происшествия изъяты осколки и чека от гранаты
  • С места происшествия изъяты осколки и чека от гранаты
  • С места происшествия изъяты осколки и чека от гранаты
В Одессе произошел взрыв, погиб мужчина
С места происшествия изъяты осколки и чека от гранаты
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Утром 25 февраля возле входа в селекционно-генетический институт на Овидиопольской дороге в Одессе обнаружили мужчину погибшего в результате взрыва гранаты. 

Об этом сообщает Думская.

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“Как сообщают в полиции, обнаруженные на теле повреждения характерны для тех, которые возникают в результате взрыва. Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Предварительная причина смерти — несчастный случай в результате неосторожного обращения с гранатой. При осмотре с места происшествия изъяты осколки и чека от гранаты“, - говорится в сообщении. 

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай» и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Как сообщалось 25 февраля, В оккупированной Макеевке прогремел взрыв. Стало известно, кого хотели ликвидировать.

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Теги: взрыв, граната, Одесса
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Комментариев (2)
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ВолодяГрОЙсман    25.02.2019, 16:12
Оценка:  -1
ВолодяГрОЙсман
Ребята с"Дональда Кука"стреляют без промаха.Но мы им ничего не сможем сделать,Ведь это наши хозяева.Об этом и Пётр Алексеевич очень часто говорил в своих пламенных убойноперегарных речах.
Gagarinn    25.02.2019, 16:25
Оценка:  0
Gagarinn
К чему сей высер лаптеносец?
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