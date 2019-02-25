Замана 21 год проработал в ВСУ без присяги народу Украины - Матиос
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Бывший начальник Генштаба ВСУ Владимир Замана, который подозревается в совершении госизмены, 21 год служил в ВСУ без принесения присяги. Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНИАН.
Следователи выяснили, что в личном деле Заманы есть информация о том, что он принес присягу на верность народу Украины 20 июня 1993 года, но это было невозможно, отметил военный прокурор.
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По словам Матиоса, до 23 июня 1993 года Замана находился в Москве, где завершал обучение в Военной академии Генштаба ВС РФ.
Поэтому следствие считает, что данные о принятии присяги были сфальсифицированы. “Установлено, что 23 июня он находился еще в Москве, где получил диплом об окончании Академии генштаба. И только 28 июня он прибыл в Одессу, где был назначен на должность“, - отметил Матиос.
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Военнослужащий, сделавший запись в личное дело Заманы о принятии присяги, умер несколько лет назад. Правда, обвинить Заману в отсутствии присяги невозможно по действующему законодательству, говорит главный военный прокурор.
“Но это свидетельствует, что, после поступления в Академию Генштаба РФ в августе 1990 года, Замана позже приехал в Украину и приступил к службе, не принеся присягу народу Украины“, - подчеркнул Матиос.
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Напомним, ранее сообщалось, что СБУ задержала экс-начальника Генштаба ВСУ Владимира Заману по подозрению в госизмене.