Националисты требуют направить ноту протеста в Польшу

Украинские националисты возмущены заявлениями некоторых польских чиновников, которые обвинили воинов УПА в массовых убийствах.

Активисты требуют от государственных структур немедленно направить в соседнее государство ноту протеста. Об этом представители националистических организаций сообщили в совместном обращении, пишет издание Вголос.

Дело в том, что вчера, 24 февраля, во Львовской области вблизи поселка Гута Пеняцкая местная римо-католическая церковь организовала поминальное мероприятие. Среди уважаемых гостей были известные польские чиновники.

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Так вот, националисты возмущены тем, что в этом году поляки снова разрешили себе антиукраинские высказывания в адрес воинов Украинской повстанческой армии. Чиновник соседнего государства Адам Квятковський на месте поминания убитых поляков возле Гуты Пеняцкой зачитал письмо президента Дуды. Присутствующим зачитали, что здесь “безоружных поляков убивали члены дивизии “Галичина” и УПА”.

Именно эти слова задели украинских националистов, которые призывают власти направить ноту протеста в Польшу. Также активисты требуют запретить въезд в Украину всех польских чиновников, которые участвовали в этой акции.

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