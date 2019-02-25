Тимошенко: власть под патриотическими лозунгами увеличит цены на газ на 43% в 2019 году

Юлия Тимошенко призвала народных депутатов не рассматривать ни один законопроект, пока не будет принято постановление об отмене повышения цены на газ, а также введение моратория на дальнейший рост его стоимости.

Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".

"Нам, всем депутатам, надо подумать о людях. Нам надо объединиться и завтра в парламенте не голосовать ни за что, пока не будет проголосовано совместное постановление, подписанное всеми лидерами фракций, кроме БПП, об отмене повышения тарифов и введения моратория на повышение, как это сделали Польша и Румыния", - отметила она во время Согласительного совета лидеров фракций и комитетов парламента.

Лидер "Батькивщины" отметила, что сохранение Петра Порошенко на посту президента принесет украинцам дальнейший рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

"Люди должны знать: если мафия Порошенко сохраняется на этих должностях и непосредственно на своей должности президент, то, прикрываясь патриотическими лозунгами, они запланировали снова увеличить цены на газ с 1 мая на 15% и с конца декабря - еще на 25%. В целом - на 43% за год", - возмутилась кандидат на пост Президента Украины.

Юлия Тимошенко напомнила, что тарифы на газ устанавливает НКРЭКУ, которая формируется указом президента, и которую постоянно возглавляет какой-нибудь коррумпированный партнер Порошенко. На то же преступное окружение нынешнего главы государства переписывают лучшие отечественные месторождения природного газа Украины.

Деньги, которые извлекает власть через тарифы из карманов украинцев, перечисляются на оффшоры, а малая часть их идет на масштабный подкуп избирателей, отметила Юлия Тимошенко: "Страна поставлена ​​на разграбление".