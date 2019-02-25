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Тимошенко: власть под патриотическими лозунгами увеличит цены на газ на 43% в 2019 году

Комментариев: 2
Тимошенко: власть под патриотическими лозунгами увеличит цены на газ на 43% в 2019 году
Photo by Alexander Prokopenko

Юлия Тимошенко призвала народных депутатов не рассматривать ни один законопроект, пока не будет принято постановление об отмене повышения цены на газ, а также введение моратория на дальнейший рост его стоимости.

Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".

"Нам, всем депутатам, надо подумать о людях. Нам надо объединиться и завтра в парламенте не голосовать ни за что, пока не будет проголосовано совместное постановление, подписанное всеми лидерами фракций, кроме БПП, об отмене повышения тарифов и введения моратория на повышение, как это сделали Польша и Румыния", - отметила она во время Согласительного совета лидеров фракций и комитетов парламента.

Лидер "Батькивщины" отметила, что сохранение Петра Порошенко на посту президента принесет украинцам дальнейший рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

"Люди должны знать: если мафия Порошенко сохраняется на этих должностях и непосредственно на своей должности президент, то, прикрываясь патриотическими лозунгами, они запланировали снова увеличить цены на газ с 1 мая на 15% и с конца декабря - еще на 25%. В целом - на 43% за год", - возмутилась кандидат на пост Президента Украины.

Юлия Тимошенко напомнила, что тарифы на газ устанавливает НКРЭКУ, которая формируется указом президента, и которую постоянно возглавляет какой-нибудь коррумпированный партнер Порошенко. На то же преступное окружение нынешнего главы государства переписывают лучшие отечественные месторождения природного газа Украины.

Деньги, которые извлекает власть через тарифы из карманов украинцев, перечисляются на оффшоры, а малая часть их идет на масштабный подкуп избирателей, отметила Юлия Тимошенко: "Страна поставлена ​​на разграбление".

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Комментариев (2)
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ВолодяГрОЙсман    25.02.2019, 16:21
Оценка:  0
ВолодяГрОЙсман
Юлия Владимировна наверное считает что войну с Россией можно выиграть не поднимая цен и тарифов?Я её разочарую,ведь война с агрессором-это испытание,которое нам послано свыше и тарифы на услуги ЖКХ никае не должны быть низкими,как в Советском Союзе,ведь мы стремимся в Европу,а это главное!
Peyot    25.02.2019, 16:20
Оценка:  -1
Peyot
другое дело баба цыля сейчас вернет свои контракты 2009г, поднимет обратно цену на газ с 200 до 500 и выплатит неустойки за 10лет( а именно заплатит за газ который мы не покупали). она то кремлю обещал апо 52 млрд покупатьв год а вы негодяи брали по 10-14млрд... !
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