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В УГКЦ переговорят с Епифанием о служении в Софии Киевской

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Пока окончательного решения о проведении литургии в соборе не принято.
УГКЦ посоветуется с Епифанием, проводить ли литургию в Софии Киевской
УГКЦ посоветуется с Епифанием, проводить ли литургию в Софии Киевской
news.ugcc.ua

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В настоящее время окончательного решения относительно формата проведения общиной УГКЦ богослужения в Софийском соборе 7 апреля 2019 не принято. Об этом сообщил Департамент информации Украинской Греко-Католической церкви.

“В решении этого вопроса УГКЦ руководствуется нормами и требованиями государственного законодательства и с уважением относится к чувствам наших православных братьев“, - заверили в церкви. 

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“С целью обсуждения нерешенных вопросов планируется проведение встречи предстоятелей УГКЦ и ПЦУ, который состоится после возвращения Блаженнейшего Святослава в Украину“, - отметили в департаменте. 

До этого руководители церкви не будут давать официальные комментарии по этому вопросу, пояснили в пресс-службе.

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“Софийская Церковь - святая земля примирения и согласия, которая всегда открыта к вселенскому единству рассеянных по миру детей Божьих“, - подчеркнул в то же время патриарх Святослав в своем послании.

Напомним, ранее патриарх Филарет призвал УГКЦ отказаться от проведения литургии в Софии киевской, опасаясь противостояний между православными верующими и греко-католиками.

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Теги: УГКЦ, ПЦУ, София киевская, собор, литургия, Филарет, Епифаний, Святослав
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