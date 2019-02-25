Боевики нечаянно уничтожили свой склад боеприпасов - офицер Штефан

В сети появилось видео пожара со складов боеприпасов возле оккупированной Горловки. Оказалось, террористы случайно ликвидировали свою же цель.

Боевики не ожидали, что пожар будет таким масштабным. скриншот из видео

О том, что возле временно оккупированной Горловки горят склады с боеприпасами сепаратистов сообщил один из украинских офицеров Анатолий Штефан.

Мужчина рассказал в Facebook, что боевики организовали отличный фейерверк. За ним можно было с легкостью наблюдать на протяжении часа.

Читай также: “Гражданская“ война: Сурков засветился съезде наемников “ЛДНР“

Позже стало известно, что боевики нарушили необходимые меры безопасности, вследствие чего на складе боеприпасов случился неконтролируемый пожар. Вероятно, террористы неосторожно вели себя с боеприпасами, что стало причиной пожара на складах.

К слову, Анатолий Штефан (позывной “Штирлиц”) часто публикует на своей странице в социальной сети достижения ВСУ. Поэтому “праздничный фейерверк” становится популярным благодаря огласке в СМИ.

Читай также: Наемник “Москва“ рассказал о применении фосфорных бомб на Донбассе

Напомним, сегодня сотрудники СБУ заблокировали канал финансирования боевиков ЛНР. Члены преступной группировки орудовали в Харьковской области.