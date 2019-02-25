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Боевики нечаянно уничтожили свой склад боеприпасов - офицер Штефан

Комментариев: 7
В сети появилось видео пожара со складов боеприпасов возле оккупированной Горловки. Оказалось, террористы случайно ликвидировали свою же цель.
Боевики не ожидали, что пожар будет таким масштабным.
Боевики не ожидали, что пожар будет таким масштабным.
скриншот из видео

О том, что возле временно оккупированной Горловки горят склады с боеприпасами сепаратистов сообщил один из украинских офицеров Анатолий Штефан.

Мужчина рассказал в Facebook, что боевики организовали отличный фейерверк. За ним можно было с легкостью наблюдать на протяжении часа.

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Позже стало известно, что боевики нарушили необходимые меры безопасности, вследствие чего на складе боеприпасов случился неконтролируемый пожар. Вероятно, террористы неосторожно вели себя с боеприпасами, что стало причиной пожара на складах.

К слову, Анатолий Штефан (позывной “Штирлиц”) часто публикует на своей странице в социальной сети достижения ВСУ. Поэтому “праздничный фейерверк” становится популярным благодаря огласке в СМИ.

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Напомним, сегодня сотрудники СБУ заблокировали канал финансирования боевиков ЛНР. Члены преступной группировки орудовали в Харьковской области.

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Теги: боевики, офицер, склады боеприпасов, Горловка, пожар
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Комментариев (7)
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СтальнаяКрыса    25.02.2019, 17:57
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
Фейерверк хороший, такой бы ещё в Ростовской области посмотреть.
ИСток    25.02.2019, 17:20
Оценка:  -2
ИСток
после пожаров на наших складах, как-то .. не особо актуально
prontozaurus    25.02.2019, 17:19
Оценка:  +2
prontozaurus
Звичайно самі, без сторонньої допомоги. Тонка операція ЗСУ з тонким інхвормаційним тролінгом. Слава Україні, смерть ворогам!
Колишній-східняк    25.02.2019, 17:19
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Больше сенсаций, хороших и нужных!
prontozaurus    25.02.2019, 17:19
Оценка:  +2
prontozaurus
Звичайно самі, без сторонньї допомоги. Тонка операція ЗСУ з тонким інхвормаційним тролінгом. Слава Україні, смерть ворогам!
VSHIVANKA    25.02.2019, 17:18
Оценка:  -6
VSHIVANKA
А ЧТО ЗА " ТЕРРОРИСТЫ " В ГОРЛОВКЕ ?
Gagarinn    25.02.2019, 17:21
Оценка:  +5
Gagarinn
Великие лаптеносцы, собиратели валежника, стекломойно скрепные.
Так понятно?
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