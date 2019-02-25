Замана о госизмене: "Это абсурд, был такой бюджет"

Экс-глава Генштаба ВСУ пояснил, почему сокращал численность военнослужащих.

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Экс-глава Генштаба ВСУ Владимир Замана считает безосновательным подозрение его в госизмене. Об этом он сообщил во время перерыва в заседании Печерского райсуда, передает Укринформ.

Печерский райсуд Киева, который избирает ему меру пресечения, объявил перерыв в заседании до 19.00. “Это просто абсурд“, - подчеркнул Замана и добавил, что каждая подписанная им директива разрабатывалась коллективно на выполнение соответствующей государственной программы.

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“Я их подписывал, потому что был руководителем, но сокращение Вооруженных сил - политическое решение, а не мое лично. Есть госпрограмма реформирования Вооруженных Сил“, - подчеркнул экс-глава Генштаба.

По его словам, он считал необходимой численность ВСУ в 200 тысяч военнослужащих, но на тот момент бюджет позволял обеспечение 165 тысяч человек. При этом 94% шло на зарплаты военнослужащим и только 6% - на развитие армии, заверил Замана.

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Как пояснил ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос, в 2012 году планировалось оставить ВСУ численностью 179 354 человека. Однако позже в результате новых директив Заманы из ВСУ подлежало сокращению на 4600 человек больше, чем предполагалось законом.

Кроме того, в период управления подозреваемым Генштабом были расформированы зенитно-ракетные дивизионы.

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По словам Матиоса, Замана также вопреки Конституции распорядился расформировать воинские части боевого оперативного обеспечения, части разведки, радиоэлектронной борьбы, связи, сократив штатную численность военных комиссариатов.

В результате подписанных Заманой документов в 2013 году в ВСУ было сокращено почти 13 тысяч человек, расформировано более 70 воинских частей и соединений.

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Напомним, ранее Анатолий Матиос сообщил, что Владимир Замана 21 год проработал в ВСУ без присяги украинскому народу.