Аласания подает в суд на Набсовет НТКУ: требует вернуть ему работу

Зураб Аласания просит суд признать незаконным решение о прекращении с ним контракта.

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Зураб Аласания подает в суд на Набсовет НТКУ в требованием отменить решение о прекращении с ним трудового договора. Об этом сообщил в Facebook юрист Андрей Гук, приводя текст заявления Аласании.

Сегодня иск будет подан в суд, отметил юрист. В документе указывается, что Аласания считает свое увольнение незаконным и просит суд отменить несколько решений Набсовета от 31 января этого года.

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В частности, это решение о внесении вопроса о прекращении его контракте в повестку дня, его рассмотрение в закрытом режиме, само голосование о прекращении контракта, непосредственное увольнение и назначение и.о. главы правления Николая Чернотицкого.

Также Аласания просит признать незаконной и дату прекращения контракта - 6 мая 2019 года.

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Ответчиками по делу названы ОАО “НСТУ“, члены набсовета Татьяна Лебедева и Светлана Остапа.

Третьими лицами названы члены набсовета Алексей Панич, Вячеслав Козак и Вадим Миськый.

Напомним, 31 января Набсовет принял решение об увольнении Зураба Аласании с должности главы НТКУ.

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Позже в набсовете разрыв контракта с Аласанией отложили до мая.