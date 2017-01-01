Антикоррупционный суд официально внесли в Госреестр и выдали адрес

ВАС начал существовать как официальное юридическое лицо и получил идентификационный код и адрес пребывания.

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Антикоррупционный суд был зарегистрирован как юридическое лицо, о чем была внесена запись в Единый госреестр. Об этом сообщила Государственная судебная администрация.

“Идентификационный код юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований - 42836259“, - уточняется в сообщении. Датой регистрации указано 22 февраля.

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Местонахождение юридического лица определено как город Киев, улица Липская, дом 18/5.

“Сейчас продолжаются другие меры по обеспечению необходимых действий для надлежащего начала работы Высшего антикоррупционного суда и представительства такого суда, как органа государственной власти“, - отметили в администрации.

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Напомним, ранее сообщалось, что аппарат Антикоррупционного суда возглавил скандальный экс-прокурор.