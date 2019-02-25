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"Сумы - это Россия": СБУ обнаружила попытку вмешаться в выборы из Москвы

Комментариев: 1
Спецслужба заблокировала антиукраинскую группу, которой управляли из России.
Из России пытались влиять на сознание украинских пользователей перед выборами
Из России пытались влиять на сознание украинских пользователей перед выборами
facebook.com/SecurSerUkraine

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В Сумской области была заблокирована очередная попытка вмешательства российских спецслужб в избирательный процесс в Украине. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

“Оперативники спецслужбы обнаружили в соцсети ВКонтакте фейковый аккаунт “Роман Н“, с использованием которого осуществлялось администрирование антиукраинской группы “Сумы - это Россия - Новороссия“, - 

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Сотрудники СБУ установили, что этот аккаунт был создан с противоправным использованием персональных и контактных данных жителя Сумщины без его ведома.

Авторизация страницы осуществлялась с использованием IP-адреса, принадлежащего ОАО “Национальные кабельные сети“ в Москве, отметили в пресс-службе.

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“С использованием фейкового аккаунта в группах распространялась искаженная и деструктивная информация для негативного воздействия на правосознание украинских пользователей накануне и во время избирательного процесса“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики нечаянно уничтожили собственный склад боеприпасов.

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Теги: СБУ, Сумы, выборы президента, РФ, вмешательство
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Комментариев (1)
Kr0mvel    25.02.2019, 19:19
Оценка:  +1
Kr0mvel
Мордор пора отключать от интернета! Чубурнет пусть запускают .....
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