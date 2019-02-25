Самолет-разведчик США патрулирует линию разграничения на Донбассе

Беспилотник зашел в воздушное пространство Украины в Черновицкой области около 8:00.

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Американский беспилотный самолет разведчик RQ-4B-30 Global Hawk совершает полет вдоль линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщил Украинский милитаристский портал.

Около 8 утра самолет вошел в воздушное пространство Украины в Черновицкой области. Перед этим беспилотник совершил перелет через Грецию, Болгарию и Румынию.

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RQ-4B-30 Global Hawk базируется на авиабазе Сигонела в Италии. Это стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат.

Украинский милитарный портал показал маршрут беспилотника над Донбассом mil.in.ua

Первый полет он совершил 28 февраля 1998 года с авиабазы ​ВВС США в Калифорнии. Первый аппарат Global Hawk был передан ВМС США в 2004 году и приступил к выполнению боевых задач в марте 2006 года.

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Подобные полеты США осуществляют регулярно, недавно самолеты ВВС и ВМС США мониторили ситуацию вблизи АР Крым.

Напомним, ранее сообщалось, что эсминец ВМС США Donald Cook пришвартовался в порту Одессы.