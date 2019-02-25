Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Самолет-разведчик США патрулирует линию разграничения на Донбассе

Комментариев: 2
Беспилотник зашел в воздушное пространство Украины в Черновицкой области около 8:00.
Беспилотник мониторит ситуацию на линию раграничения
Беспилотник мониторит ситуацию на линию раграничения
wikipedia.org

Читай также: Командующему ЧФ РФ объявили подозрение в захвате кораблей ВМСУ

Американский беспилотный самолет разведчик RQ-4B-30 Global Hawk совершает полет вдоль линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщил Украинский милитаристский портал.

Около 8 утра самолет вошел в воздушное пространство Украины в Черновицкой области. Перед этим беспилотник совершил перелет через Грецию, Болгарию и Румынию.

Читай также: Украина примет участие в разработке беспилотного бомбардировщика

RQ-4B-30 Global Hawk базируется на авиабазе Сигонела в Италии. Это стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат.

Украинский милитарный портал показал маршрут беспилотника над Донбассом
Украинский милитарный портал показал маршрут беспилотника над Донбассом
mil.in.ua

Первый полет он совершил 28 февраля 1998 года с авиабазы ​ВВС США в Калифорнии. Первый аппарат Global Hawk был передан ВМС США в 2004 году и приступил к выполнению боевых задач в марте 2006 года.

Читай также: Адмирал ВМС США призвал нанести удар по РФ за Крым и Сирию

Подобные полеты США осуществляют регулярно, недавно самолеты ВВС и ВМС США мониторили ситуацию вблизи АР Крым.

Напомним, ранее сообщалось, что эсминец ВМС США Donald Cook пришвартовался в порту Одессы.

Поделись:
Теги: США, беспилотник, ВВС, Донбасс, мониторинг
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Григорич    25.02.2019, 19:18
Оценка:  0
Григорич
ну может хоть этот найдет войска РФ на Донбассе )))
Колишній-східняк    25.02.2019, 19:11
Оценка:  0
Колишній-східняк
Придётся сепарам снова БУК подтягивать.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь